Una joven denuncia una agresión en Santiago: forcejeó con su agresor y fue ayudada por los vecinos

Una joven ha denunciado en las últimas horas una agresión en Santiago de Compostela. La influencer María Rúa publicó en redes un texto en el que explica que durante la pasada madrugada fue interceptada por un hombre que intentó llevarla a un lugar oscuro y, tras forcejear con él y gritar recibiendo el auxilio de los vecinos, logró zafarse.

"Esta noite sufrín unha agresión física en Compostela por parte dun home descoñecido cando volvía a casa", relata la joven en su perfil de Instagram, a través del que confirma que ya ha interpuesto la denuncia.

María Rúa señala que el varón empezó a hablarle en un idioma extranjero "que entendía" antes de intentar llevarla a un sitio oscuro. "Forcexeamos, tentou tirarme pero non o conseguiu", continúa la influencer.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que salieron de sus viviendas. El hombre los amenazó de muerte y, cuando la joven impidió que cogiese una piedra, la golpeó.

"Como non me tocou ningunha parte íntima, non se pode catalogar como violencia sexual. Como non é a miña parella, non é 'violencia de xénero' Resultado? Non o poden deter", asegura la víctima en su perfil.

La influencer asegura en su comunicado que se siente orgullosa de la forma en la que ha reaccionado y ha agradecido a los vecinos su reacción, no dudando ni un momento en ayudarla.

"Pero que mundo nos queda?", reflexiona la víctima, que añade: "Eu xa vos digo que non achando nin pa' Dios. Coidádevos, pero as rúas son nosas".

El mensaje de la influencer María Rúa sobre la agresión que ha sufrido. @prado_rua

María Rúa ha recibido mensajes de ánimo por parte de sus seguidores (suma casi 60.000 en Instagram), a los que ha agradecido su apoyo a través de un vídeo en el que confirma que "estou ben" y muestra algún arañado y moratón que tiene como consecuencia de la agresión.

"Quero seguir facendo a miña vida normal, cos meus vídeos, disfrutando. Volvendo á miña puta casa á hora que me saia da cona. Ogallá non ter que dicir 'agora estou raiada'. Prefiro que me pasase a min e non a outra persoa, sinceramente. Foi heavy, o tipo quería coller unha pedra e zouparme con ela, menos mal que estiven rápida", añade la joven.

Otras agresiones en Santiago

La denuncia de María Rúa se produce poco más de una semana después de que dos jóvenes sufriesen una agresión homófoba en Santiago. Uno de ellos relató en redes lo sucedido.

"Estábamos un amigo e eu de camiño á zona nova desde a zona vella cando de repente nos cruzamos a dous tíos que empezan a insultarnos chamándonos 'bujarras de mierda' e 'maricóns'. Girámonos e preguntámoslles se tiñan algún problema", relata la víctima.

Uno de los agresores se encaró a él y a su amigo, amenazándolos con golpearlos. A pesar de que le dijeron que iban a grabar y a denunciar, el agresor se acercó más a ellos mientras les seguía gritando, momento en el que la víctima comenzó a filmar la conversación.

El joven explicó que al agresor "dáballe igual" ser filmado, algo que corrobora con un vídeo que ha compartido en redes en el que se puede escuchar como le llama "maricón de mierda" antes de darle una patada.

"Despois diso, a situación empeora e acaba dándome cun móbil na cara, chegando incluso a facerme un corte", concluye el joven, que mostró en redes la foto donde se ve la herida.

El Consello do Estudantado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) condenó este lunes la agresión homófoba ocurrida en la noche del pasado martes, unos hechos que califican de "absolutamente intolerables" y que "no pueden ser minimizados ni normalizados".

Precisamente, una semana después se producía en la praza Roxa una pelea en la que un joven intentó agredir a al menos otra persona con un arma blanca, aparentemente un cuchillo o una navaja.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a Europa Press que el hombre fue identificado y propuesto para sanción administrativa. Los agentes le intervinieron, además, un arma blanca.