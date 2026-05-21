El inmueble okupado de Santiago comienza su actividad con una "jornada de trabajo abierta"

Recientemente un grupo de jóvenes okupó el inmueble que albergó a la antigua fontanería Félix Aldea, en el número 2 de la rúa García Blanco, bajo el nombre 'A Miñoca'. Varios de ellos se han congregado esta tarde para una "jornada de trabajo abierta" con la intención de limpiar, arreglar y decorar el espacio.

A través de un comunicado, el centro social autogestionado se denomina como "anarquista" y nace con un único objetivo: "hacer barrio". Según explican, son vecinos del barrio y de la ciudad que "echan en falta un sitio donde reunirse sin tener que consumir ni pedir permiso a nadie" y quieren continuar con la tradición de los centros sociales autogestionados de Casa do Peixe o Casa Encantada, "espacios que durante años ayudaron a tejer comunidad en este barrio".

La okupación del edificio no es casual. Así, en el comunicado critican que el actual propietario del edificio "quiere derrumbar" el histórico edificio para construir apartamentos turísticos tras estar "quince años vacía".

En el edificio okupado buscan darle "un uso real, abierto y colectivo" con "cosas prácticas y de ocio", ofreciendo en un futuro talleres de carpintería, electricidad y fontanería; así como teatro, baile, coro, ganchillo y bordado o cuidado de plantas, "lo que realmente queramos las vecinas hacer, decidido entre todas". De esta manera, dicen que A Miñoca es un proyecto abierto a la participación vecinal, "las miñocas no mordemos".

El propietario del edificio confirmó tener constancia de lo ocurrido y ya ha interpuesto una denuncia en la Policía Nacional.