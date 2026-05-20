La suerte sonríe a O Pino (A Coruña) con un premio de un millón de euros: "Estamos súper contentos"

La suerte ha sonreído a un agraciado en O Pino con un millón de euros. Ahora, solo falta saber si se trata de un vecino del municipio coruñés, en concreto alguno de los clientes habituales del Café Bar Pensión O Muíño en O Pedrouzo, o de algún peregrino al que su travesía hasta Santiago le haya deparado esta agradable sorpresa.

"Estamos súper contentos", reconoce la propietaria del negocio, Maika Mera, que explica que se enteraron de la noticia ayer sobre las 22:30 horas cuando recibieron la llamada de la delegación de Loterías en A Coruña.

Hoy no se habla de otra cosa en O Muíño, un negocio familiar que Maika regenta con su marido y que se nutre principalmente de clientes de toda la vida y vecinos de O Pedrouzo, parada del Camino de Santiago entre Arzúa y la capital gallega.

La duda ahora es saber quién habrá sido el afortunado. "La comidilla es saber a quién le habrá tocado, pero eso no se sabe. Tanto puede ser un vecino como un peregrino, porque estamos justo en el Camino de Santiago", explica Maika Mera, que señala: "La mayor parte de las veces no lo cuentan, queda en el anonimato".

"Siempre que damos un premio es una alegría inmensa, y si se queda aquí para algún vecino muchísimo mejor", continúa la responsable de este negocio familiar que ya ha repartido suerte en otras ocasiones: el Gordo de la Navidad de 2018 y un quinto premio en 2025, además de "pellizquitos muy bonitos" de 200.000 o 300.000 en otras ocasiones.