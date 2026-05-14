Borja Verea será el candidato del PP en Santiago para las elecciones municipales de 2027

Borja Verea será el candidato del PPdeG en Santiago de Compostela para las elecciones municipales de 2027. Así lo ha ratificado este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a las Festas da Ascesión 2026, que hoy celebran su día grande.

Rueda ha defendido la necesidad de un "cambio" urgente ante la "sensación de paralización" que, a su juicio, atraviesa la capital gallega. A preguntas de los medios recogidas por Europa Press, el presidente de la Xunta ha señalado que esta percepción es "muy evidente" entre la ciudadanía compostelana. Rueda, además, ha lamentado que las expectativas de renovación que tenían algunos ciudadanos no se hayan cumplido "para nada".

El líder del PPdeG ha puesto en valor la figura del líder del PP local, Borja Verea, recordando que "ganó las pasadas elecciones municipales", y ha calificado la labor de Verea durante este tiempo en la oposición como un "trabajo responsable".

"Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea, lo digo por si alguien tenía alguna duda, mi candidato es Borja y creo que lo va a hacer muy bien", ha concluido Rueda.

El resto de candidatos de las ciudades, en junio

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, explicó ayer que el PPdeG ratificará "en torno a junio" a sus candidatos para las municipales de 2027 en las siete ciudades gallegas, además de destacar que quienes ejercen actualmente como portavoces locales "tienen muchas más posibilidades" que "otras personas" de pugnar por las alcaldías.

"Allí donde tenemos congresos y se han elegido presidentes locales, pues, lógicamente, están mejor posicionados que ninguno", señaló Prado, en relación a un proceso que su jefe de filas había instado a dejar resuelto un año antes de la próxima cita con las urnas y que se concretará en las próximas semanas.

En todo caso, parece haber poca incógnita en torno a quiénes serán los aspirantes urbanos del PPdeG el año próximo, ya que se da por hecho que el actual alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, repetirá. También se presentará Elena Candia, alcaldesa de Lugo desde este mes de mayo tras una moción de censura.

Asimismo, en Vigo y Pontevedra se presentarán, salvo sorpresa, los actuales portavoces municipales y presidentes del PP local: Luisa Sánchez y Rafa Domínguez, respectivamente.

La candidatura del PSOE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, explicó por su parte este jueves que el partido activará en el segundo semestre de 2026 el proceso para elegir la candidatura de cara a las elecciones municipales de 2027.

Besteiro ha defendido en declaraciones a los medios (también en la Ascensión) que la capital gallega vivió sus "mejores momentos" bajo gobiernos socialistas, destacando el protagonismo económico y cultural de la ciudad, así como su papel como "ejemplo" en la prestación de servicios públicos.

"Lo que nos obsesiona es devolverle a Compostela su peso y su fuerza", aseguró el líder de los socialistas gallegos. Al ser preguntado por los posibles candidatos a la alcaldía de Santiago en los próximos comicios locales, Besteiro ha evitado adelantar nombres, subrayando que serán los socialistas compostelanos quienes decidan quién encabeza la lista.

"Lo importante no es el nombre, sino el proyecto", señaló el dirigente socialista, que ha situado en la segunda mitad del año el inicio de los mecanismos internos para la elección de candidatos.