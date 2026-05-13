Denuncian en redes una supuesta agresión homófoba en Santiago de Compostela
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que por ahora no se ha presentado ninguna denuncia. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha mostrado su apoyo a la víctima: "Ser insultado, amenazado o agredido por ser quien eres no es una anécdota. Es odio"
Un joven ha denunciado a través de su perfil de redes sociales una presunta agresión homófoba. Los hechos se produjeron, según relata en una stories de Instagram, ayer por la noche, cuando dos personas lo interceptaron a él y a su acompañante y los agredieron al grito de "maricóns" y "bujarras de mierda".
"Estábamos un amigo e eu de camiño á zona nova desde a zona vella cando de repente nos cruzamos a dous tíos que empezan a insultarnos chamándonos "bujarras de mierda" e maricóns". Girámonos e preguntámoslles se tiñan algún problema", relata la víctima.
El joven continúa explicando que uno de los agresores se encargó a él y a su amigo, amenazándolos con golpearlos. "Nese momento ameaceino con empezar a grabar, que marcharan ou íamos denunciar a situación", señala el denunciante.
El agresor, sin embargo, no abandonó el lugar y se acercó más al joven, que asegura que sintieron que los acorralaban mientras les seguían gritando: "Saquei o móbil e díxenlle que repetira o que estaba dicindo porque agora ía a ser grabada a conversación e sería denunciado".
La víctima señala que al agresor "dáballe igual" ser filmado, algo que corrobora con un vídeo que ha compartido en redes en el que se puede escuchar como le llama "maricón de mierda" antes de darle una patada. "Despois diso, a situación empeora e acaba dándome cun móbil na cara, chegando incluso a facerme un corte", concluye el joven, que muestra en redes la foto donde se ve la herida.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Quincemil que por ahora no han registrado ninguna denuncia por odio respecto a un suceso ocurrido en las últimas horas. En el parte de la Policía Local, por otro lado, no consta.
Apoyo de Besteiro y Aitor Bouza
Las imágenes se están viralizando en redes sociales, donde son muchos los usuarios que han compartido las stories de Instagram del denunciante. En el vídeo puede verse al agresor golpear al joven que graba las imágenes, mientras que al fondo hay una tercera persona a cierta distancia.
El vídeo también ha sido compartido en otras plataformas como X, donde varias personas han mostrado su solidaridad con la víctima y pedir el fin de este tipo de agresiones.
⛔️ AGRESIÓN HOMÓFOBA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA ⛔️— Luciérnaga. (@velocirrelucius) May 13, 2026
"Todo o meu apoio, David. Ser insultado, ameazado ou agredido por ser quen é non é unha anécdota. É odio. E fronte ao odio e aos ataques homófobos máis dereitos, dignidade e compromiso para que ninguén teña que pasar por isto", compartía por su parte el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
No fue el único socialista que ha expresado su rechazo a lo ocurrido. El diputado Aitor Bouza también expresó su repulsa a este tipo de situaciones a través de X: "Condena rotunda ante a agresión homófoba sufrida esta pasada noite en Santiago. Non hai espazo para o odio nin para a violencia na nosa cidade".