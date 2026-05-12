La sociedad de Santiago se moviliza por la "aberración" de las gárgolas: "Hay oscurantismo total"

Entidades y vecinos de Santiago de Compostela se moviliza para poner una solución a la colocación de unos tubos metálicos que sobresalen de manera muy notable en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos. Así, cuatro entidades cívicas como son el Ateneo de Santiago, Apatrigal, el Casino de Santiago y la Asociación Vecinal de Fonseca presentaron un escrito, así como la repercusión mediática y fotografías, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) para demandar una "evaluación independiente" y "moita máis transparencia" en los trabajos realizados en el Hostal dos Reis Católicos que son "incompatibles" con los principios de conservación del patrimonio arquitectónico.

Vinculada a la UNESCO, ICOMOS es una organización internacional dedicada a la conservación y a la protección patrimonial cultural mundial y, además de la evaluación para añadir a la lista de Patrimonio Mundial, también desarrolla normas de conservación a monumentos, conjuntos de edificios y sitios. Según explica Roberto Almuíña, presidente de la asociación vecinal, en este escrito las entidades expusieron los hechos y los analizaron de la mano de los criterios internacionales de conservación expuestos en la Carta de Venecia del año 1964 "que son os que informan o proceder de ICOMOS".

Tras el ataque "tan burdo" hecho en el Hostal dos Reis Católicos, creen que hay una "triple afección" de la que ICOMOS debe ser conocedora: la afección de las gárgolas de la fachada, tanto de la fachada principal como de la propia fachada "porque a actuación que se ten levado a cabo modifica sustancialmente a fachada". Además, también señalan la afectación del paisaje monumental de la Praza do Obradoiro, "esta actuación é contraria aos principios internacionales de conservación".

Las entidades critican la falta de transparencia de las actuaciones realizadas: "a día de hoxe non hai acceso público á memoria técnica detallada da intervención" ni por parte de la Comisión de Patrimonio del Concello de Santiago ni por parte de la Xunta de Galicia, señala Roberto Almuíña. "Como cidadáns de Compostela tamén temos dereitos a saber o que se fai cos monumentos da nosa cidade", explica el presidente de la asociación quien apunta a una "parte social", además de técnica, que "hai que coidar e informar. Non somos xente allea a nosa cidade nin aos valores que teñen". Además, lamenta que las autorizaciones específicas emitidas fueron "xenéricas" en un Bien de Interés Cultural (BIC), mientras que cuando afecta a particulares se exige "todo nivel de detalles". "Isto que afecta a un ámbito público, tan sobranceiro como é o Hostal dos Reis Católicos e a Praza do Obradoiro, parece que hai oscurantismo total", critica.

El Hostal dos Reis Católicos, además de pertenecer a una ciudad Patrimonio de la Humanidad, es, en sí, un Bien de Interés Público y "aquí teñen que intervir tres administracións: a central, a autonómica e a local, entón que cada un mide do que é responsable", solicitan desde la asociación vecinal.

"O Hostal dos Reis Católicos non é un hotel, é un monumento", dice Roberto Almuíña que señala que los principios son "mínima intervención, solucións menos intrusivas posibles, a reversibilidade e a compatibilidade", pero que no se han cumplido claramente: "non é reversible o que teñen feito porque os tubos están tomados con mortero e iso xa non se revirte tan sencillo".

"Ten que haber un respeto a autenticidade formal e funcional e iso non se da porque eses tubos non teñen nada que ver coas gárgolas que foron creadas nun momento con unha idea clara do que quería e para o que servían e tampouco hai un respeto ao contexto e a paisaxe cultural", denuncian desde la asociación vecinal.

"Unha aberración"

De esta manera, señalan que "os criterios técnicos priman por riba da protección do patrimonio, da conservación das pezas escultóricas e na parte artística" algo que le parece "unha aberración" y que infringen el artículo 71 del Plan Especial de Rehabilitación de la Ciudad Histórica que sostienen que los edificios monumentales deben mantenerse en su total integridad y con especial respeto a sus características singulares y los elementos que los acompañan. También la Lei do Patrimonio de Galicia en el que se señala la conservación de elementos originales y evitar alteraciones que afecten a su percepción: "aquí nin se conservan os elementos orixinais e altéranse gravemente".

"Os bens hai que mantelos sin alteralos" explica Roberto y, dada la gravedad de los hechos y la "agresión perpetrada contra o patrimonio e a alarma social creada", que se considere la convivencia de una evaluación independiente que pase por "uns filtros adecuados" que consigan "revertir a situación" con unas soluciones técnicas "adecuadas e respetuosas co patrimonio e cos elementos escultóricos", con soluciones reversibles.

Buscan una revisión del proyecto y que la nueva solución "técnica" sea validada por "xentes que entendan e respeten o patrimonio", compatibles con los principios de conservación, y "moita máis transparencia cando se trata de facer actuacións en monumentos catalogados". "Non pode ser que baixo o paraugas de solucións técnicas se cometan atentados contra o patrimonio", critica Roberto.

Estarán "vixiantes" y a la espera de la reacción de ICOMOS, pero también quieren "poñer en primeiro plano" las más de 300 gárgolas que tiene Santiago que "non están valoradas en xeral". Unos elementos característicos de Santiago y "moi distintos aos que hai en outras partes" promoviendo estudios, exposiciones o concursos para poner en valor y que la gente "sexa consciente" del patrimonio que tiene Santiago, que va más allá de la fachada del Obradoiro, siendo un "produto turístico de primeira orde a riqueza que supoñen as gárgolas da nosa cidade".

"Non dialogan coa arquitectura"

Carlos Henrique Fernández Coto, arquitecto y presidente de la Asociación para la defensa del Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) publicó una carta abierta en las redes sociales de la asociación para "provocar o debate e a relexión nas redes".

En ella traslada la "preocupación" que dejó de ser una cuestión técnica y se convierte ya en una "cuestión de alcance social, cultural e mesmo cívico". La colocación de estos tubos metálicos plenamente visibles supone una actuación "impropia dun lugar como o Obradoiro" y que "non está á altura do lugar no que se insire".

Así, Fernández Coto critica que la Praza do Obradoiro "non admite banalizacións nin respostas extravagantes", un espacio central para Santiago y Galicia, "un espazo de máxima significación histórica e simbólica", y que una intervención en esa localización "esixe algo máis que resolver un problema: esixe comprense onde se está a actuar".

La introducción de estos tubos en las gárgolas supone "romper" el discurso arquitectónico y simbólico "coherente" de las gárgolas que "non son simples desaugadoiros" y el resultado final "non dialoga coa arquitectura", introduciendo "un elemento visualmente agresivo nun dos conxuntos máis sensibles do país. Non se trata dunha cuestión de gusto, senón de adecuación".

El arquitecto también aclara que las intervenciones contemporáneas "non incomodan", lo que sí producen esa incomodidad es "a intervención que non entende o lugar". "Nun espazo como o Obradoiro, o arquitecto debería aspirar a pasar desapercibido, a desaparecer na obra, a deixar que sexa o edificio quen continúe falando", explica en el comunicado.

De esta manera, señala algunas soluciones técnicas "sobradamente contrastadas" para resolver problemas de evacuación de aguas "sen recorrer a expresións tan rudimentarias", como canalizaciones ocultas o sistemas integrados.

"A situación actual require algo máis que explicación: require unha revisión" puntualiza Fernández Coto quien exige un "exercicio de responsabilidade profesional e institucional". "O que está en xogo non é unha decisión construtiva concreta, senón o respecto debido a un dos espazos máis significativos de Galicia e a responsabilidade compartida de transmitilo sen distorsións ás xeracións futuras", sentencia el arquitecto en el comunicado.