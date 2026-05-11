El Compostela busca su vuelta a la Segunda RFEF en el playoff: así será su camino al ascenso

Este domingo, el Compos hacía sus deberes -y los únicos que tenía en su mano- ganándole al Viveiro por 0-1. El sueño parecía que se iba a hacer realidad cuando el Arosa se iba al descanso perdiendo en casa, pero el conjunto vilagarciano conseguía el ascenso a Segunda RFEF tras remontar dos goles en contra y ganarle al Céltiga por 3-2. Con este resultado, los de Secho tendrán que buscar el ascenso a través de los playoff.

El playoff dará inicio este fin de semana y se desarrollará jugando cada eliminatoria a doble partido. El Compos se enfrentará al quinto clasificado de su mismo grupo, en este caso el Racing Villalbés. La ida se jugará en A Magdalena, mientras que la vuelta se jugará en el estadio Vero Boquete de San Lázaro dentro de dos semanas. De vencer el equipo compostelano, se enfrentará a la segunda eliminatoria con el equipo vencedor del duelo entre el Atlético Arteixo-Estradense, con el factor campo jugando siempre a favor del Compos en la fase gallega.

En caso de empate, en ambas eliminatorias se disputará una prórroga de dos partes de 15 minutos cada una y, de seguir la igualdad en el marcador, vencerá el equipo con mejor posición en la fase regular. Es decir, de llegarse a dar la prórroga, el Compos pasaría a la siguiente fase por haber conseguido el segundo puesto en liga.

El vencedor en la segunda eliminatoria tendrá un billete para disputar la final en la fase nacional, también a doble partido, y en el que el equipo gallego tendrá que enfrentarse a un conjunto catalán: el Badalona, el Hospitalet, el Cornellà o el Vilanova i la Geltrú. De pasar el conjunto picheleiro a esta fase final, el partido de ida se jugaría en San Lázaro, mientras que la vuelta será en Cataluña.

El Compos buscará el ansiado ascenso a Segunda RFEF, después de descender el año pasado, poniendo el broche final a una temporada brillante para el deporte compostelano, con el ascenso a Liga ACB del Obradoiro o el ascenso del ComposSala a la Segunda División B.