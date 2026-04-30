Cuatro trasladados tras una colisión que terminó con un coche en el río en Negreira (A Coruña)

Un accidente de tráfico registrado a última hora del miércoles en Negreira, en A Coruña, se saldó con cuatro personas trasladadas a sus centros hospitalarios de referencia, una de ellas en estado grave, después de que uno de los vehículos implicados se precipitase a un río tras una colisión frontal.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 19:30 horas en el punto kilométrico 0 de la carretera DP-5602, según la información facilitada por el 112 Galicia.

Fueron varios particulares los que alertaron de lo ocurrido, indicando que dos turismos habían chocado frontalmente y que uno de ellos había acabado cayendo al cauce fluvial. De inmediato, los gestores de emergencias movilizaron un amplio dispositivo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó un helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de los Bomberos de Santa Comba, el GES de Brión, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Negreira.

A la llegada de los equipos de intervención, los ocupantes ya se encontraban fuera de los vehículos, lo que facilitó las labores de asistencia. En el coche que cayó al río viajaban tres personas, todas ellas trasladadas a centros hospitalarios, una en estado grave que fue evacuada en helicóptero.

En el segundo turismo, que tras el impacto se salió de la vía y chocó contra un muro, viajaba un único ocupante, que también tuvo que ser trasladado al hospital de referencia. En el operativo participó además la Policía Autonómica, que se encontraba en la zona en el momento del accidente y colaboró en la gestión de la emergencia.