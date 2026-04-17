Muere un peregrino tras sufrir una indisposición a las puertas de Santiago de Compostela

Un peregrino falleció este viernes cuando se encontraba ya a las puertas de Santiago de Compostela, en el tramo final del Camino Portugués, después de sufrir una indisposición.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar poco después de las 14.30 horas en la rúa do Beado, tras pasar la zona de O Milladoiro.

Tras recibirse el aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.