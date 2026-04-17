Helicóptero y ambulancia del 061

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Santiago

Muere un peregrino tras sufrir una indisposición a las puertas de Santiago de Compostela

El suceso ocurrió este viernes por la tarde en la rúa do Beado, tras pasar O Milladoiro, en el Camino Portugués

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Un peregrino falleció este viernes cuando se encontraba ya a las puertas de Santiago de Compostela, en el tramo final del Camino Portugués, después de sufrir una indisposición.

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Según fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar poco después de las 14.30 horas en la rúa do Beado, tras pasar la zona de O Milladoiro.

Tras recibirse el aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.