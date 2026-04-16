Polémica en Santiago por una actuación en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos: "Es horrible"

El Parador de Santiago de Compostela está siendo sometido a unas obras de modernización que incluyen elementos artísticos y patrimoniales. Una de las actuaciones realizadas, y que quedó recientemente a la vista, fue la colocación de unos tubos en las gárgolas.

Esta actuación en el Hostal dos Reis Católicos ha generado una gran polémica. Algunos vecinos tildan la actuación como un "empalamiento" de las gárgolas, mientras que otros lo describen como "horrible" o "una barbaridad".

Otros residentes en la ciudad, sin embargo, defienden esta medida que busca proteger la fachada del edificio y señalan que las críticas deben hacerse en cuanto a la estética, pero no a la funcionalidad de estos nuevos elementos.

"Alejar el chorro de agua de la fachada"

Fuentes del Concello de Santiago explican que esta obra estaba prevista en el Plan Director del Hostal y autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, organismo competente al tratarse el inmueble de un Bien de Interés Cultural (BIC).

"La evacuación de las aguas de las gárgolas renacentistas no funcionaba bien desde que se hizo el balcón barroco del primer piso", añaden las mismas fuentes. Esto es así porque el agua caía sobre el balcón, erosionándolo y afectando a la fachada y a los pavimentos del primer piso que absorvían la humedad.

La solución adoptada para las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos también se empleó en algunas de la Catedral de Santiago con el mismo objetivo: alejar el chorro de agua de la fachada.

"Nunca se permitiría" en Notre Dame o en Oxford

Las dieciocho gárgolas del Hostal, cada una con su significado propio, corresponden al siglo XVI, mientras que los balcones son posteriores. Tras la restauración, algunos vecinos del casco histórico de Compostela, como Mari Carmen, asisten "abraiados" cuando quitaron la lona y vieron la intervención en las gárgolas con tubos que sobresalen de los balcones.

"Ao principio dicían que eran provisionais, agora non sabemos se é definitivo", explica a Quincemil y critica el nulo pronunciamiento "do Concello, dos representates dos distintos partidos". "Con este empalamento, a funcionalidade transforma totalmente o valor artístico destas obras únicas no mundo", lamenta Mari Carmen y añade que "afecta en tres niveis".

"Afecta a nivel artístico da gárgola, afecta a nivel da fachada barroca e, o máis impactante para min, como compostelá é que cando entras no Obradoiro deixa de ser un lugar de acollida", comenta.

Para Mari Carmen "hai outras solucións" que la de colocar estos tubos para frenar la erosión de la fachada y señala que "si ocorre en Notre Dame ou en Oxford, que mira que chove, nunca se permitiría unha intervención deste tipo".

"Esta cidade é unha cidade Patrimonio da Humanidade, representa non só aos composteláns que amamos esta cidade, senón representa ao patrimonio da humanidade", enfatiza.