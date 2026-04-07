Cambio drástico en el tiempo de Santiago: regresa la lluvia con una fuerte tormenta y granizo

Los ciudadanos han vuelto a abrir el paraguas este martes en Santiago. Quincemil

El tiempo ha cambiado, y mucho, en Santiago de Compostela. Las jornadas soleadas, aunque frescas, han dado paso este martes a la lluvia en un día en el que se esperan tormentas con fuertes granizadas.

Los primeros truenos ya se han dejado notar en la ciudad. Los rayos han protagonizado durante unos minutos el tiempo, que ha sorprendido a los ciudadanos que salieron sin paraguas de casa. La situación se repetirá, previsiblemente, a lo largo del día.

La formación de una borrasca fría aislada (BFA) devolverá la inestabilidad a Galicia durante las próximas jornadas. "La presencia de aire frío en altura favorecerá la convección y, con ello, la formación de tormentas", señala el portal meteorológico Eltiempo.es.

Meteogalicia ha establecido niveles de alerta amarilla en varios municipios entre los que se encuentra Santiago de Compostela. El aviso está activo desde las 15:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas por granizo y aparato eléctrico.

La lluvia continuará también mañana, aunque este miércoles no habrá tormenta, según Meteogalicia. Las temperaturas, además, subirán ligeramente: de los 10 de mínima y 17 de máxima de hoy a los entre 8 y 20 grados de este 8 de abril.

La predicción apunta a que no lloverá el jueves, con máximas de 22 grados. Las precipitaciones regresarán el viernes, sobre todo desde la última hora de la tarde, y lo harán con hasta 26 grados.

El frío volverá el fin de semana. El termómetro marcará máximas de 12 grados el sábado y de 10 el domingo, con mínimas de 5 y 4 grados respectivamente. La lluvia obligará a abrir el paraguas ambos días.