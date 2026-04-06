Santiago de Compostela amanece con un pequeño terremoto de 1,7 de magnitud

Santiago de Compostela amanece con un pequeño terremoto de 1,7 metros de longitud IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a primera hora de la mañana de este lunes un pequeño terremoto que tuvo como epicentro Santiago de Compostela.

Según los datos del IGN, el temblor ha ocurrido sobre las 6:42 horas en la capital gallega y tuvo una magnitud de 1,7 mbLg con una profundidad de 18 kilómetros.

El temblor duró poco menos de medio minuto y, dada la poca magnitud del terremoto, no se ha registrado ningún daño.