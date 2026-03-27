El gimnasio antifascista y popular de Santiago de Compostela llega a los medios nacionales

El Ximnasio Popular Amada García abrió sus puertas a mediados de 2025 como un espacio donde potenciar los valores de cooperación y solidaridad que el deporte genera, "por y para la clase trabajadora". En sus bases políticas, el lugar se define como "un espacio seguro y antifascista", algo que lo ha llevado en las últimas semanas a los medios nacionales.

Con menos de un año de vida, el gimnasio se ha convertido en un punto de encuentro para numerosos jóvenes de la ciudad en el que, según señalan, "se combate a lacra racista, machista, LGTBIfóbica e tránsbofa".

Más allá de como gimnasio en el que se ofrecen deportes que van desde el boxeo hasta la lucha olímpica o el entrenamiento libre, el XP Amada García promueve otras actividades como andainas o fiestas solidarias. Algo que también quedó reflejado en la presentación que realizaron el pasado 8 de febrero.

Ahora, el gimnasio ha llegado a los medios nacionales, que se hacen eco de esta innovadora propuesta que fomenta el deporte como herramienta para conectar personas e impulsar la acción política entre la ciudadanía. Una propuesta, en todo caso, no exenta de polémica.

Uno de los medios que se ha hecho eco es Antena3, que el pasado 24 de marzo emitió una pieza informativa en la que explicaba el funcionamiento del gimnasio, que realiza un proceso previo antes de aceptar nuevas incorporaciones: "Para entrenar aquí tenemos que hablar con esa persona y ver sus perfiles de redes sociales".

Más allá de la televisión, elDiario.es realizó un reportaje sobre este espacio. Además de la prensa, también las redes sociales se han hecho eco de este nuevo gimnasio que ha generado curiosidad no solo entre los residentes en Santiago, sino más allá de las fronteras de la ciudad.

Precisamente, el derecho de admisión ha generado polémica en algunas redes sociales como X. "En mi gimnasio de toda la vida, un gimnasio de barrio normal y corriente, no se le pregunta al que se apunta de qué corriente política es, de qué país es, ni su orientación sexual, solo faltaba. En este de la chica te discriminan por varios motivos,¿quién es el fascista?", señala un tuitero.

Las bases del gimnasio

Las redes sociales del gimnasio recogen sus bases políticas, que establecen sus valores fundamentales. Así, el texto indica que en un mundo que "se vai desmoronando pouco a pouco", las nuevas generaciones de la clase obrera ven como sus expectativas de tener un trabajo estable, independizarse, ahorrar o acceder al deporte se reducen.

"Ante a desfeita da esquerda política, incapaz de darlle a volta á situación social xeral, vemos como as saídas reaccionarias á crise medran ante a falta de alternativas reais. Mais hai quen non temos pensado renunciar, hai quen mantemos a vontade de organizarnos e loitar", continúa el texto.

Nace así el Ximnasio Popular Amada García, que busca "impugnar" el lugar que la sociedad ha reservado para la juventud al mismo tiempo que acerca el "deporte comunitario y colectivo á clase traballadora de Santiago". Un espacio que, además, tiene como nombre el de una mujer comunista de Mugardos asesinada en 1938.

Los promotores del gimnasio aseguran haberse inspirado en aquellos que lograron ampliar las libertades y los derechos políticos, así como la calidad de vida, de las personas trabajadoras.

"Hoxe este espazo pretende recoller o seu legado para chegar a ser un lugar de referencia para a mocidade traballadora da cidade, un espazo seguro e antifascista onde practicar deporte lonxe de dinámicas de violencias intra-clase, individualismo e mercantilización", sigue el texto.

Este gimnasio busca así convertirse en una alternativa al modelo de ocio "baseado en dinámicas de consumo autodestrutivas e individualistas" y convertirse en un espacio que promueva el deporte como herramienta frente al deporte que fomenta la compra de nuevos productos o la obsesión por el cuerpo.

"Queremos promover un modelo de deporte militante", señalan los promotores, que añaden: "Un espazo que sexa un medio para reforzar os nosos lazos e mellorar conxuntamente a nosa instrución física, mental e en materia de autodefensa".