Un detenido en Porto do Son (A Coruña) tras herir con un arma blanca a un familiar

Un hombre de 67 años ha sido detenido en Porto do Son como presunto autor de herir con un arma blanca a un familiar. El herido precisó ser trasladado al hospital.

Fuentes conocedoras de lo ocurrido han explicado a Europa Press que los hechos se produjeron minutos antes de las 20:00 horas de ayer jueves en el lugar de O Curro, en la parroquia de Xuño.

El varón, que fue detenido por la Guardia Civil, habría agredido a la víctima. Precisamente para tenderla, hasta el lugar también se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al herido, de 68 años, al Hospital do Barbanza.