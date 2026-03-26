Santiago aprueba sus presupuestos 2026 al prosperar la cuestión de confianza a Goretti Sanmartín

Pleno extraordinario de debate del estado de municipio de Santiago de Compostela 2025. Concello de Santiago

Santiago de Compostela tendrá presupuestos este 2026. La cuestión de confianza de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, vinculada a la aprobación de las cuentas ha salido adelante esta mañana con los votos a favor de los grupos del Gobierno, BNG y Compostela Aberta, y las concejalas no adscritas.

Los presupuestos de la capital gallega reciben de esta forma luz verde inicial de cara a continuar con su tramitación, según recoge Europa Press.

La cuestión de confianza ha salido adelante con los 12 votos a favor de BNG, Compostela Aberta y las concejalas no adscritas, mientras que el PSOE (dos votos) se abstuvo y el PP (con 11 concejales) ha votado en contra.

La votación se ha realizado esta misma mañana en una sesión extraordinaria convocada de urgencia ayer, jornada en la que se celebró el pleno ordinario en el que los presupuestos no salieron adelante por falta de apoyo.

Las únicas personas que han modificado su sentido de voto han sido las ediles no adscritas, expulsadas del PSOE en 2025, que se abstuvieron en la anterior votación.

Si no lo hubieran hecho, se habría abierto un plazo de un mes en el que las formaciones podrían presentar una moción de censura (que previsiblemente no prosperaría) y, a su fin, los presupuestos habrían quedado aprobados automáticamente.

El edil no adscrito Gonzalo Muíños, respecto a su decisión, ha señalado que la posible aprobación de las cuentas ayer las "legitimaba", pero ellos querían mantener la distancia al considerar que se habían incumplido acuerdos.

El concejal, sin embargo, considera que este jueves la votación radicaba en "agilizar los tiempos": "No existe posibilidad de algún cambio, por lo que dilatar los plazos es enredar".

15 días a exposición pública

Los presupuestos, una vez publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) estarán 15 días hábiles a exposición pública para que personas o entidades externas puedan presentar alegaciones. En caso de que las hubiese, tendrían que volver a pasar por el pleno.

Sanmartín destacó este jueves la importancia de que las cuentas estuviesen aprobadas lo antes posible, señalando que los principales perjudicados de no ser así serían los ciudadanos.

"No concederle la confianza a este gobierno significa que, en última instancia, el proyecto de presupuestos quedará aprobado después de un mes", indicó la regidora, en referencia a la posibilidad de que no hubiese un candidato en un mes.

Así, la ciudadanía resultaría perjudicada con 30 días más de espera, según la alcaldesa: "Un mes más para poder recibir subvenciones, para poder ver en marcha los contratos de servicios y para poder observar la progresión de las obras".

El PP quiere la Alcaldía

Precisamente, el PP local veía en esta cuestión de confianza una oportunidad de cambiar el Gobierno. El líder popular, Borja Verea, calificó ayer el proyecto presupuestario como un "suspenso político y de gestión" y se postuló como alternativa a Sanmartín.

El concejal se dirigió específicamente a las concejalas no adscritas y al PSOE, diciéndoles que, si se abriesen los 30 días para elegir a un nuevo candidato, podría haber "un cambio de gobierno" invistiéndole a él como alcalde. "Lo contrario es volver a esconderse", apeló Verea.

El portavoz del PP señaló a los otros concejales presentes que, si no lo apoyaban, pasarían de ser "cómplices a culpables de la terrible decadencia que sufre la ciudad" que, según Verea, está "más sucia que nunca" y tiene "los peores autobuses de España".

La abstención del PSOE

La socialista Marta Abal, por su parte, señaló que su grupo "no puede otorgar la confianza política a la alcaldesa" al considerar "poco riguroso, poco ambicioso e insuficiente para afrontar los problemas esenciales de la ciudad" el proyecto de las cuentas.

"No somos responsables de la gestión del gobierno", insistió Abal. A sus palabras se unieron las de Gumersindo Guinarte, que considera que aunque el debate de este jueves "tiene algunos matices diferenciados" al de ayer, trata de "lo mismo."

Guinarte, además, considera que la apelación de la alcaldesa está "mal enfocada", ya que quien "dificulta" la aprobación inmediata es el PP con su voto en contra.