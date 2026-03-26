Desarticulada en A Coruña una red criminal especializada en el robo de vehículos de alta gama

La Guardia Civil, a través del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de A Coruña, ha desarticulado una red delictiva especializada en el robo de vehículos de gran cilindrada. La operación ha permitido la detención e investigación de seis individuos por la sustracción de un turismo de alta gama en la localidad de O Pino.

La investigación se inició tras la denuncia por el robo de un vehículo superdeportivo durante la madrugada del pasado mes de junio en el citado municipio. Los autores utilizaron una llave original, obtenida a través de un anterior propietario, para retirar el vehículo sin forzar los sistemas de seguridad mientras se encontraba estacionado en la vía pública, facilitando así su traslado inmediato hacia una zona segura para su manipulación.

Tras la sustracción, el turismo fue trasladado a una zona aislada del ayuntamiento de Negreira, donde los implicados realizaron un proceso de modificación técnica para evitar su detección. Las tareas consistieron en la retirada de elementos aerodinámicos, la eliminación de láminas de vinilo para recuperar el color original de la carrocería y la sustitución de las placas de matrícula por las de otro vehículo de la misma marca y modelo. Asimismo, se procedió a la manipulación del número de bastidor mediante la técnica de troquelado.

A continuación, exactamente dos días después del robo, el vehículo fue trasladado desde Santiago de Compostela hasta la Comunidad Valenciana. Finalmente fue localizado y recuperado en la isla de Ibiza el pasado mes de agosto, tras haber recorrido diferentes puntos de la geografía nacional durante la fase de ocultación.

Junto al líder del grupo, un varón de 29 años residente en Oroso, se ha procedido contra otras cinco personas por su participación activa en las fases de robo, modificación y traslado. Se imputan presuntos delitos de robo de uso de vehículo a motor, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, quedando las actuaciones a disposición de la Sección Única del Tribunal de Instancia de Arzúa.