Golpe al tráfico de drogas en el Ensanche de Santiago: cuatro detenidos en varios narcopisos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada este viernes en varios pisos del Ensanche de Santiago de Compostela. Los arrestados pasarán a disposición judicial previsiblemente en la mañana del sábado.

El operativo se llevó a cabo en inmuebles que, según las investigaciones, funcionaban como puntos de venta de droga. La actuación policial se inició tras diversas denuncias vecinales que alertaban de la posible existencia de narcopisos en la zona.

En un primer momento, las pesquisas apuntaban a entre cuatro y cinco detenciones, aunque finalmente fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que son cuatro las personas arrestadas.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la operación, ya que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que dirige el caso, ha decretado el secreto de las actuaciones.