El buen tiempo anima a la gente a llenar terrazas, parques y las calles de Santiago

Después de un invierno en el que parecía que la lluvia era interminable, Santiago de Compostela está disfrutando de su segundo día consecutivo con cielos totalmente despejados y temperaturas máximas que superaron los 20 grados, hoy mismamente rozaron los 23. A tres días de la llegada oficial de la primavera, durante los próximos días se espera que los termómetros continúen marcando los 20 grados, con cielos despejados o con nubes y claros.

El buen tiempo ha devuelto la vida y el buen humor a la capital gallega. No fueron pocos los que después del trabajo o de las clases no quisieron perderse este día primaveral, llenando terrazas, parques y calles de la ciudad. Es el caso de Daniel, Julia y Fran que después de salir de clases de la Facultad de Historia se fueron directos a una terraza. "Levamos aquí desde as tres da tarde e seguramente seguiremos aquí ata que nos boten", dicen entre risas. "Hay que aprovechar cada rayo de sol después de tanta lluvia", comenta Julia.

Y es que, en contraposición a lo visto en los últimos meses, el interior de los locales de hostelería los encontramos vacíos, pero las terrazas gozan de bastante vida con pocas sillas vacías. Algunos camareros no han parado de salir afuera a servir consumiciones durante todo el día, y muchos de ellos aguardan que el buen tiempo siga en la ciudad después de meses en los que se han contabilizado "bastantes pérdidas".

Terrazas completas durante el día de hoy en Santiago Quincemil

Camisetas de manga corta, gafas de sol y muchos helados han sido los atuendos que no faltaron durante el día de hoy. Sandra y Jessica están sentadas en el parque de la Alameda; junto a ellas, decenas de deportistas, paseantes y personas que, como ellas, buscan un banco en el que disfrutar del sol.

"Era imposible quedarse en casa con este tiempo" señala Sandra, quien acudió a la llamada de Jessica (más bien al WhatsApp), "sin pensarlo" para disfrutar del buen tiempo. "Le dije, ¿vamos a tomar un helado? Y al poco ya estábamos aquí", resume Jessica.

La Alameda de Santiago durante la jornada soleada de hoy Quincemil

Si hay un sitio concurrido en Compostela un día de sol ese es el Parque de Bonaval, reabierto hace apenas unas semanas después de tres semanas cerrado por el derrumbe de parte del muro que albergaba los nichos del antiguo cementerio.

Allí, decenas de compostelanos se han reunido para disfrutar del buen tiempo con unas vistas prodigiosas a la ciudad acompañados de un libro, de sus perros, de música o de un improvisado pícnic, como Adriana y su grupo de amigas. "Compramos alguna que otra cosa para comer en el súper y llevamos aquí toda la tarde" explica, "para una vez que hace bueno habrá que disfrutarlo".