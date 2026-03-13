¿Lloverá este fin de semana en Santiago de Compostela?

Tras el día soleado que vivió ayer Santiago de Compostela, con terrazas y parques llenos, hoy la situación será bastante diferente. Desde primera hora de la mañana, las lluvias llegaron a la capital gallega acompañadas de fuertes rachas de viento, por lo que será imprescindible salir con un buen paraguas de casa.

¿Y durante el fin de semana? Santiago se quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Así, se aguardan cielos muy nublados, con lluvias por la mañana que se irán disminuyendo conforme avance la tarde.

Por su parte, el domingo será un día de transición en el que irá aumentando progresivamente la influencia de las altas presiones, comenzando la jornada con cielos nublados y lluviosos, pero que se irán retirando para dejar cielos despejados. El comienzo de la semana se prevé, así, un lunes primaveral, con cielos abiertos y temperaturas agradables.

Las temperaturas durante estos días sufrirán un descenso moderado debido a la llegada de un frente frío a Galicia. Así, los termómetros pasarán de oscilar entre los 9 y 14 grados a los 5 y 12 grados de mínima y máxima, respectivamente.