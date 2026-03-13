El Gobierno de Santiago impulsará la regulación del contrato del agua sin pasar por el pleno

El Gobierno de Santiago ha decidido impulsar por su cuenta la regularización del contrato de la gestión del agua sin pasar por el pleno y recabará todos los datos necesarios sobre su coste y viabilidad antes de elegir el modelo final.

Este será, en cualquier caso, concesión o empresa mixta, las dos opciones sobre las que ha girado el debate hasta ahora.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, informó de esta decisión tomada después de que, en el pasado pleno, decayese la opción de concesión propuesta por el PSOE. En la comisión creada para su debate fue apoyada de forma mayoritaria por la oposición, que también engloba a las concejalas no adscritas y al PP.

Sin embargo, llegado el pleno, los populares se abstuvieron y esta oposición, sumada al 'no' del bipartito (BNG y Compostela Aberta) que se mostraron siempre a favor de la empresa mixta, impidió desbloquear el contrato.

"O señor Verea, portavoz do PP, é o home das profecías autocumpridas: atasca para demostrar que está atascado", denunció Sanmartín.

Ante este escenario, su gobierno impulsará la "regularización" del servicio de abastecimiento y saneamiento "sin esperar por quen non queira enredar". Pueden hacerlo porque, según Sanmartín, no habrá un cambio en la gestión, que seguirá siendo indirecta con ambas opciones.

"Sempe que non cambies o modelo de xestión, non é necesario un acordo plenario", explicó.

Si no habían optado por este camino hasta ahora es porque, durante el anterior mandato (del socialista Sánchez Bugallo), BNG y CA habían apoyado una moción del PP para que el debate sobre el modelo de gestión del agua se tuviese en el seno de una comisión creada con ese propósito y luego en el pleno.

En esta se debatieron informes encargados a la Cátedra da Auga, en los que bipartito se ha apoyado para defender su predilección por la empresa mixta.

"Que todo el mundo reflexione"

Ahora, el proceso empieza de la misma manera y coincide la documentación necesaria. En cualquiera de los dos casos, hay que empezar por tener un análisis objetivo de los costes de asistencia de los servicios y de los programas de inversión; y también hay que abordar "cales serán as tarifas", ha clarificado la alcaldesa.

El Concello de Santiago impulsará a "revisión e actualización" de los estudios de coste y viabilidad encargados en su momento por el gobierno anterior y encargará una auditoría de los costes de la presentación actual, tanto de cara a la nueva configuración del servicio como a la liquidación del contrato antiguo.

"O máis responsable sería ter chegado a un consenso coa maioría do espectro político para determinar o futuro do servizo, pero non puido ser", lamentó la alcaldesa, que esta que "todo o mundo reflexione" una vez recaben los datos necesarios.

Sobre plazos y expectativas de concluir el proceso antes de que termine el mandanto, Sanmartín indicó que es "difícil" concretar tiempos porque habrá un proceso de licitación.

"Creo que, sin ningunha duda, antes das eleccións, estaremos máis que a tempo para seguir avanzando no proceso e seguir defendendo xa a fase final", señaló.

Apertura de la piscina de Santa Isabel

Por otra parte, este domingo 15 de marzo, se reanudará la actividad deportiva en la piscina de Santa Isabel, con la Liga Máster de Natación.

Al día siguiente, el lunes 16 de marzo, esta equipación reformada abrirá al público en horario habitual: de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas; sábados de 9:00 a 20:00 horas, y los domingos de 9:00 a 14:00 horas.

La reapertura se producirá después de ejecutarse en una obra "importante" que ha contado con una subvención de los fondos Next Generation y que fue solicitada por el equipo anterior, aunque le ha correspondido al actual impulsar su ejecución.

La reforma ha mejorado la impermeabilización de la piscina y ha cambiado revestimiento, mientras que, en el resto del pabellón, se ha rehabilitado la fachada y cubierta, se ha mejorado la accesibilidad en general y se ha impulsado medidas de eficiencia energética.