Una furgoneta vuelca en la AP-9 y deja la carretera llena de cajas de Estrella Galicia

Una furgoneta que transportaba bebidas de Estrella Galicia ha sufrido un reventón en una de sus ruedas a última hora de la mañana en la AP-9 a la altura de Oroso, en la parroquia de Deixebre.

A consecuencia del percance, el vehículo volcó, desplegando la carga sobre el asfalto y provocando incidencias en la circulación que se vio afectada y ralentizó el flujo de coches durante varios minutos.

Durante el trabajo de limpieza y retirada de las cajas y botellines dañados tuvieron que permanecer cortados los dos carriles del mismo sentido.

El conductor no necesitó asistencia sanitaria, tal y como explicó el servicio 112 Galicia, que recibió la alerta en el momento del suceso.

No constan tampoco otros heridos ni consecuencias, más allá de los daños materiales sobre la propia furgoneta.