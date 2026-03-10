Un incendio en un bajo en la zona vieja de Santiago moviliza a los servicios de emergencia

Esta tarde, cerca de las 18:00 horas, se ha producido un incendio en el casco histórico de Santiago de Compostela, concretamente en la rúa Algalia de Abaixo en un bajo okupado, según han explicado varias fuentes a Quincemil.

El incendio ha movilizado a los Bomberos de Santiago, a la Policía Local y al 061 hasta el lugar de los hechos y todavía no han trascendido ningún dato de lo que podría haber originado el fuego ni los daños materiales causados. Por el momento, no se ha comunicado ningún herido.

El suceso ha generado gran expectación tanto entre los vecinos del barrio como entre turistas y curiosos de una de las zonas más transitadas de la zona vieja compostelana. La intensidad del incendio, además, ha provocado una intensa nube negra de humo.