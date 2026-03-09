Santiago entrega ocho reconocimientos a mujeres referentes en la ciudad por el 8M

El Teatro Principal de Santiago acogió esta tarde el acto de entrega de los premios Mulleres de Compostela 2026, con el que el Concello de Santiago continúa la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y con la que contó con la actuación musical de Su Garrido.

Este año fueron diez las mujeres premiadas, correspondientes a ocho candidaturas, una de ellas colectiva: As Fillas Bravas de Momán, más concretamente a las actrices Patricia de Lorenzo González, Mónica García Pérez y Arantza González Villar; la foniatra Clotilde Rodríguez Martul; la divulgadora Merche Espiño; la economista María Loureiro; la comerciante Luisa Ríos; la inspectora principal de Policía Local Diana Parente; la abogada Isabel Castillo, y la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, comenzó su discurso apuntando a la "importancia de nomear, visibilizar, conocer, e afondar nas orixes das cousas" y recordó que las mujeres de su familia, que engloban, "características comúns coas que hoxe estamos a recoñecer".

"Non todas, porque a sociedade evoluciona, afortunadamente para ben. E teremos que chegar a xeracións posteriores para acrecentar outros elementos que nelas xa non se dan", añadió.

Aludió también a la emigración, al mundo del comercio, y al amor por el territorio y por las más vulnerables como elementos comunes. También señaló diferencias: "unha diferenza substancial é que ningunha das miñas tías estudaron".

"Isabel, Mercedes, Diana, Clotilde, María, Luisa, Pilar, Patricina, Mónica y Arantza, son 10 mulleres para este 8 de marzo que petan nas nosas conciencias, serven de necesarios referentes e son campioas do saber facer", destacó Sanmartín.

La alcaldesa también mencionó que "eu síntoas como da miña casa, como as miñas tías, da nosa casa, namoradas desta Compostela que nos engaiola. Son parte de nós, desta paisaxe que nos constrúe". La regidora también hizo un repaso por los méritos de cada una de las premiadas.

La lista de premiadas fue aprobada por el Consello Asesor de Condecoracións a partir de la elección realizada por el conjunto de la Corporación Municipal. El otorgamiento de estos premios fue aprobado en el Pleno municipal el pasado mes de febrero.

Con esta entrega el Concello de Santiago reconoce la trayectoria personal y profesional de mujeres naturales de la ciudad o que viven y desarrollan sus tareas profesionales en Compostela.