Aprobada la nueva solicitud para que Santiago sea zona de mercado residencial tensionado

El concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha anunciado que hoy mismo se enviará al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) la nueva solicitud para declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado y ha indicado que espera "que se aprobe con rapidez".

Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa posterior a la celebración de la Xunta de Goberno local, en el que se aprobó la solicitud, a la que ha asistido también Míriam Louzao, portavoz del gobierno local.

Lestegás ha defendido que la documentación que prepararon en mayo de 2025 era "correcta e moi completa" y acreditaba el cumplimiento de los requisitos que establece la ley con "claridade e contundencia". Sin embargo, ante el 'no' de la Xunta optaron por preparar una nueva.

La nueva solicitud describe, en primer lugar, el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales.

En cuanto a la memoria justificativa, "só utiliza datos oficiais que non se complementan con datos doutras fontes" y describe un "incremento" del precio medio del alquiler del 40,26% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda, dependiente del propio IGVS.

Durante el período de exposición pública se presentaron dos alegaciones, a diferencia de la primera vez, que fueron seis, indicó Lestegás quien espera que la Xunta apruebe la solicitud "con rapidez", ya que el alquiler está funcionando como "mecanismo de amplificación e reproducción da desigudaldade".

18,5% de la población española vive en un mercado residencial tensionado

En su intervención, el edil de Urbanismo explicó que ahora mismo hay 307 municipios declarados zona de mercado residencial tensionado, que concentran 9,2 millones de personas.

"Polo tanto, o 18,5% da poboación española vive nun concello declarado zona de mercado residencial tensionado", indicó Lestegás.

De forma detallada, ha expuesto que son 271 en Cataluña, 14 en Euskadi, 21 en Navarra y uno en Galicia.

"Isto non é porque os municipios cataláns, vascos ou navarros sexan máis proactivos ou preparen a documentación mellor que os galegos, senón porque os gobernos autonómicos fan o que non fai o goberno galego que é impulsar a declaración", criticó.

Lestegás apuntó que el último municipio en ser declarado zona de mercado residencial fue Hernani, en Guipúzcoa, el 30 de enero, y espera "que Santiago sea o próximo".

Efectos positivos

El concelleiro de Urbanismo destacó los efectos fiscales y de inversión que conlleva la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, además de las medidas de contención de precios del alquiler.

Lestegás ha señalado que la declaración de estas zonas tiene "efectos positivos" en materia de inversiones, al permitir que los planes estatales de vivienda y rehabilitación incorporen "programas específicos para promover a oferta de vivenda suficiente e adecuada nas zonas de mercado residencial tensionado".

También indicó que la medida tendrá efectos positivos para el tercer sector, porque "está en audiencia pública unha proposta dunha liña de financiamento de axudas para o fomento de incremento da oferta de vivienda social accesible para entidades do terceiro sector".

Al respecto de las limitaciones de precios, el edil expuso que en el caso de A Coruña, el máximo histórico fue en junio de 2025 con 771 euros, mientras que en diciembre de ese mismo año el máximo descendió a 717,4 euros.

Vivienda para víctimas de violencia de género y violencia LGTBIfóbica

Entre otros asuntos, el titular municipal de Urbanismo amplió la información alrededor de la vivienda municipal que pasará a ser gestionada por el Departamento de Igualdade para utilizarse como recurso habitacional para mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de violencia LGTBIfóbica.

Lestegás indicó que se trata de una vivienda ubicada en Rúa de Roma, de 86 metros cuadrados. Los trabajos de acondicionamiento, reparación y adaptación de la caldera y revisión de la instalación eléctrica ya han sido realizados.

Con todo, quedaría la aprobación de la Xunta, realizar unas gestiones administrativas y amueblarla.