Cientos de mujeres se suman a la CIG en Santiago: "Seguimos sufriendo precariedad y salarios bajos"

Cientos de mujeres se han sumado al llamamiento de la CIG acudiendo a la manifestación femenina convocada en la capital gallega.

"Estamos aquí para denunciar que las mujeres trabajadoras seguimos padeciendo más precariedad, temporalidad, salarios más bajos y peores condiciones que los hombres", ha subrayado la secretaria de la organización, Susana Méndez.

En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Méndez ha recordado que "no es un día de celebración", sino un "día de lucha y reivindicación". Un mensaje que han enfatizado numerosas participantes a lo largo de la mañana.

"Estamos aquí para reivindicar, denunciar y exigir que de una vez por todas se pongan en marcha medidas públicas que realmente vayan en el camino de esa igualdad que venimos exigiendo", ha remarcado.

Asimismo, la denuncia a los ataques de Estados Unidos a Irán y la escalada bélica ha estado muy presente durante toda la manifestación, con las mujeres víctimas de ellos en el foco. "Las mujeres acaban siendo siempre las que llevan la peor parte, como pudimos ver en ese ataque en el que murieron niñas en Irán", ha lamentado.

A pesar de que la marcha estaba orientada a la participación de mujeres, sí han asistido algunos hombres, portando pancartas y banderas, mientras que otros, en los laterales, observaban la manifestación.

En una jornada marcada por el sol, las manifestantes han gritado consignas como 'No somos esclavas, somos trabajadoras' y 'Ni guerra que nos mate ni que nos oprima' mientras subían por la rúa do Hórreo, frente al Parlamento de Galicia, hasta llegar al Casco Histórico, con destino final la Praza das Praterías, donde se ha realizado la lectura de un manifiesto.

Tal y como recoge el texto, la CIG llama a la movilización y acabar con la violencia y los asesinatos machistas; el acoso laboral; los trabajos minusvalorados económica y socialmente; la brecha salarial y la discriminación de las mujeres. En este sentido, han subrayado que con una acción combativa en los lugares de trabajo, en las urnas, en la negociación colectiva, los hogares y las calles "se podrá avanzar".

Finalmente, han recordado a la homenajeada de las Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño, por "ser un ejemplo a seguir para todas", y se han comprometido a luchar contra las discriminaciones incorporando la perspectiva de género. "Nos vemos esta tarde en las movilizaciones, y mañana, y el resto de los días que también son 8 de marzo", han concluido.