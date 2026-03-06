Reabre el parque de Bonaval en Santiago tras permanecer cerrado durante tres semanas

Ya se puede acceder a la zona después de que se llevara a cabo la colocación de un vallado de seguridad, encargado con este fin, en la zona afectada por la caída del muro. Aprovechando la salida del sol esta tarde, y a pesar del viento, ya han sido varios los compostelanos que han visitado el parque, uno de los lugares más concurridos de la ciudad.

El suceso tuvo lugar el jueves 12 de febrero cuando parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval se vino abajo. El personal municipal de arquitectura lo vinculó a la acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso y la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra y mampostería y la posterior caída de nichos.

Muro derrumbado del parque de Bonaval Quincemil

Esta situación obligó a perimetrar la zona y a cerrar el acceso a la zona de la ábsida de la iglesia, al espacio del cementerio y la zona del parque adyacente para evitar riesgos ante "posibles nuevos desprendimientos".