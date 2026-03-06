El PSOE de Santiago "optimista" con las municipales tras superar su conflicto interno

A poco más de un año de que se celebren las elecciones municipales en mayo de 2027, el Partido Socialista se ha mostrado "optimista" sobre el resultado electoral en Santiago, y da por "totalmente superado" el conflicto interno que finalizó con la expulsión de cuatro de los seis concejales con los que contaba en el Pazo de Raxoi.

Así lo han trasladado este viernes en una comparecencia en la que han participado el secretario xeral de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, junto al secretario provincial, Bernardo Fernández, y la diputada autonómica Patricia Iglesias.

En su intervención, Bernardo Fernández ha sostenido que el PSOE fue "clave" para el desarrollo de la ciudad y ha dicho que cuenta con compañeros y compañeras "sobradamente preparados" para configurar la candidatura a las locales, pero ha rechazado pronunciarse sobre si este equipo de socialistas podría estar encabezado por la propia parlamentaria autonómica Patricia Iglesias o por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Tras subrayar que será la agrupación municipal la que tome la decisión sobre quién será la persona que capitanee la candidatura del PSOE en las locales, sí ha reconocido no ser partidario de "presentar" a los aspirantes a "última hora" por lo que ha incidido en que la persona se dará a conocer con el tiempo "suficiente" para que los vecinos la puedan conocer, escuchar y tener información sobre su proyecto.

Proceso regulado en los estatutos internos

Tal y como ha recordado el jefe de filas del PSOE en la provincia, la elección de candidatos está regulada en los estatutos internos del Partido Socialista, que se pondrá en marcha próximamente una vez Ferraz así lo active.

Con todo, ha dicho que el PSOE provincial ya lleva "muchos meses trabajando" de cara a las próximas municipales al considerar que estas "no se preparan solo en seis meses", con trabajo con los vecinos allí donde es oposición y para dar cumplimiento a los programas con los que se presentó en aquellas localidades en las que gobierna.

Por ello, ha sostenido que, "independientemente del ruido externo", la ciudadanía de la provincia va a identificar y premiar el trabajo de los socialistas.

"Santiago pierde con Rueda y pierde con Verea"

En su balance de estos dos años de legislatura desde las últimas elecciones autonómicas, Aitor Bouza ha asegurado que la ciudad "pierde" con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y "pierde" con el portavoz local del PP y parlamentario autonómico, Borja Verea.

Bouza ha denunciado que tanto Rueda como Borja Verea priorizan los intereses del Partido Popular a los de los vecinos, con políticas como la de "rebajar los impuestos a los más ricos" para "dejar sin servicio" a los vecinos.

Así, Bouza ha censurado que a Borja Verea "se le llene el pecho hablando de compostelanismo" pero, según ha denunciado, después en el Parlamento de Galicia "vota en contra" de iniciativas que mejoran la vida de los compostelanos.

En este punto ha puesto como ejemplo los casos del párking del Hospital Clínico, así como la situación de la vivienda y la sanidad en la ciudad.

Vivienda

En esta línea, Bernardo Fernández ha sostenido que muchos de los anuncios del PP y de la Xunta se quedan en promesas que "no se llegan a materializar", lo que "aflora la incapacidad del PP de Santiago" para influir en las decisiones del Gobierno gallego.

De este modo, ha citado la vivienda para asegurar que las "promesas de la Xunta" son "papel mojado" cuando en lo que va de legislatura solo hay construidas "155 de las 8.000 viviendas prometidas".

Además, en lo relativo a las políticas sociales y a la educación, ha recordado las reivindicaciones de distintos centros educativos como el Monte dos Postes y el López Ferreiro para criticar que las reivindicaciones de medidas como personal de refuerzo no están siendo atendidas por el Ejecutivo autonómico.

Industria

Por su parte, Patricia Iglesias, que es la portavoz de Economía e Industria del PSOE en el Parlamento de Galicia, ha lamentado la falta de impulso a la industria y ha recordado que el polígono de A Sionlla sigue sin ampliar su capacidad de suelo público pese al anuncio realizado por la Xunta en 2023.

"A día de hoy no hay ni una sola parcela disponible si una empresa quiere instalarse", ha señalado para recordar que sí hay una iniciativa privada en el polígono de Lavacolla que aplauden los empresarios, pero nada público a través de Xestur.

"El balance es que estamos en la casilla de salida en materia de actividad y desarrollo industrial", ha afirmado.

Críticas al gobierno local

En la rueda de prensa, además, el secretario xeral del PSOE local se ha referido a la polémica en torno a la caída de la propuesta para el contrato del agua en el pleno pese al acuerdo previo de la comisión al asegurar que el gobierno local debe aclarar si hay fisuras en la postura entre BNG y CA.

"BNG y CA deben explicar a la ciudadanía por qué tenemos que renunciar a tener un contrato que en la práctica deja las tuberías rotas, al rural sin saneamiento y unas redes totalmente deficientes", ha manifestado.

Por último, sobre los presupuestos locales, Bouza ha recordado que su Grupo presentó más de 70 propuestas, muchas de ellas con promesas del propio gobierno que siguen sin cumplirse y ha dejado claro que su formación decidirá el voto a las cuentas "en función de los intereses de los vecinos".