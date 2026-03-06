Lluvias débiles acompañarán el primer fin de semana de marzo en Santiago

La primera semana de marzo ha sido una montaña rusa en cuanto a condiciones meteorológicas en Santiago de Compostela. Al inicio de semana, la capital gallega pudo disfrutar de unos días completamente primaverales, con cielos totalmente despejados y temperaturas que alcanzaron los 20 grados. Sin embargo, una baja fuerte de temperaturas, que pasaron a marcar los 10 grados, y una fuerte lluvia truncó ayer el buen tiempo.

Este primer fin de semana de marzo se prevé que las lluvias sigan estando en la ciudad, pero de mucha menos intensidad, y que se alternarán con cielos nublados. Durante todo el fin de semana, esta lluvia débil estará presente todos los días.

Por su parte, las temperaturas ascenderán ligeramente, siendo, aún así, valores bajos respecto a lo aguardado para este periodo del año para las máximas. De esta manera, las mínimas superarán los cinco grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 y 15 grados.

Respecto a la calidad del aire, pasará a un nivel malo a un nivel normal.