Rueda ante un posible cambio de candidato en el PP de Santiago: "Escogeremos a los mejores"

Esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la celebración del Consello de la Xunta donde ha sido preguntado por las elecciones municipales que se celebrarán el año próximo, en 2027.

Ante la pregunta de un posible cambio en la candidatura del grupo popular en Santiago, encabezada por Paula Prado, diputada y secretaria general del PP de Galicia, y no por Borja Verea, el presidente del Partido Popular de Galicia ha asegurado la existencia de un "evidente agotamiento en el Concello de Santiago", pero no precisamente en la oposición, "más bien es el equipo de gobierno".

Así, también ha afirmado que las candidaturas municipales del PP, "a diferencia de otros partidos", salen "a ganar y a ser la lista más votada en todos los Concellos". De igual modo, ha explicado que los candidatos escogidos, sean nuevos o renovados, irán con "ese objetivo" a lo que Rueda ha añadido que "intentaremos escoger los mejores".

El PP de Santiago, encabezado por Borja Verea, alcanzó los once representantes en el Pleno en las elecciones municipales de 2024, siendo laprimera fuerza más votada en la capital gallega, pero a dos concejales de obtener la mayoría absoluta y sin posibilidad de pacto con ningún partido.