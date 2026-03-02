La gallega Ofelia, exconcursante de 'Masterchef' atrapada en Dubai: "Es un lugar seguro"

La respuesta armamentística de Irán, tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel este sábado al país iraní, ha afectado también a la ciudad de Dubai, de los Emiratos Árabes Unidos, donde se han visto atrapados muchos españoles tras quedarse suspendido el tráfico aéreo, entre ellos, la compostelana Ofelia Hentschel.

A la gallega, exconcursante del programa de cocina Masterchef, le pilló el conflicto cuando estaba de vacaciones en la ciudad árabe, y está narrando su experiencia a sus más de 160.000 seguidores en Instagram. En uno de sus vídeos, explica que está en "un lugar seguro" porque Emiratos Árabes Unidos "ha interceptado todos los misiles, cualquier otro país no lo hubiese logrado".

Subido ayer, narra que durante ese día no dejaban de caer misiles y escuchaba constantemente explosiones, "estoy lejos de mi casa, sin mi familia y eso da miedo", confesaba a sus seguidores. El miedo que también se une a la incertidumbre de saber cuándo podrá volver a España por el cierre del tráfico aéreo, "esta situación no se la desearía nadie".

Esta mañana también ha subido otro vídeo a sus redes sociales en el que ha explicado que ya no se escuchaba ningún estallido y que, a través de grupos con gente conocida y de españoles, comentaban que "estaba todo tranquilo".

En su mensaje opinaba que Emiratos estaba "haciendo las cosas muy bien" y se estaba "defendiendo muy bien" ante los "160 misiles" que tuvieron que interceptar, y defiende la postura de neutralidad llevada a cabo por el país.

"Es el país más seguro del mundo", comentaba Ofelia en el vídeo, una zona "sin conflicto", pero que "nunca se sabe cómo avanzan estas cosas". Dado el miedo porque el conflicto pueda llegar a la ciudad, dice estar "deseando volver a España" y que desde la Embajada española están informando "todos los días" por distintos medios y redes sociales, como Instagram o WhatsApp.

Una explicación que tiene lugar tras la polémica que surgió por un vídeo de la propia Ofelia, que ya ha sido borrado, y en el que criticaba la ausencia de respuestas por parte de la embajada. "Estoy agotada. Sigo sin saber nada de la embajada española", comentaba en su vídeo que cargaba también contra el Gobierno de España, "dejad de pagar impuestos, porque como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados". Ofelia rectificó e informó a sus seguidores de que sí estaba recibiendo actualizaciones de la embajada.

La influencer celebra hoy su cumpleaños en Dubai, un cumpleaños "diferente que no voy a olvidar", expresa. Su deseo es "volver a mi país y a mi casa" cuanto antes. En el vídeo reflexiona que su llegada a España será "un aprendizaje" donde hay países en donde "la gente vive así, con el sonido de cazas y misiles todos los días".

También expresa que se debe "valorar lo que tenemos en cada país", donde en España "no nos levantamos como se levantan en Irán o en Irak". Contando las horas para volver a casa, Ofelia le expresa a sus seguidores en el vídeo que este viaje "será un aprendizaje para ser más humana y ser más empática".