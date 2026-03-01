Juzgan en A Coruña a un hombre por un delito continuado de falsedad documental y por otro de estafa

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves, día 5, en su sede en Santiago a un hombre que se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y a otro de estafa.

Según el escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press, los hechos se produjeron en el año 2022 cuando el acusado, intermediario habitual en la venta de vehículos y sin antecedentes penales, cobró 25.305 euros con una supuesta estafa a la empresa Vayper automoción.

En concreto, en septiembre de 2022 el acusado envió un correo electrónico al administrador mercantil de Vayper con el presupuesto de venta de cinco vehículos, la oferta incluía un Audi A5 por 14.500 euros, un Seat León por 12.500, un Smart Four por 2.500, un Nissan Qashqai por 6.990 y un Volkswagen Tiguan por 16.900 euros.

En total la venta sumaba 53.390 euros y el administrador aceptó la oferta e ingresó el dinero en una cuenta corriente, cuenta del acusado que ahora se enfrenta a pena de cárcel.

Tras recibir el dinero, el acusado hizo la entrega y en vez de cinco fueron solo tres los vehículos que entregó: el Smart, el Nissan Qashqai y el Seat León. Además, las facturas habían sido "manipuladas" y se había modificado "la fecha de emisión de las mismas así como el precio de los vehículos de forma que se reducía notablemente su importe".

Con todo, el acusado se enfrenta a un delito continuado de falsedad documental y a otro de estafa, por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de doce meses a razón de diez euros diarios. Además, en concepto de responsabilidad civil se indemnizará al administrador de Vayper automoción con la cantidad de 25.305 euros.