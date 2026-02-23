Un caso de maltrato animal en Santiago de Compostela genera indignación en redes

En poco menos de 24 horas, un vídeo difundido a través de las redes sociales consiguió denunciar a la policía un caso de maltrato animal en Santiago de Compostela.

En el vídeo, difundido por la popular cuenta @salseo_usc, que acumula más de 100.000 seguidores, se puede ver a una mujer maltratando a su perro, propiciándole varias patadas y llegando a estrangularlo en varias ocasiones cuando lo levantaba en el aire con la correa.

El vídeo fue grabado en la rúa Salgueriños de Arriba y las redes se volcaron para buscar a la mujer y para poner solución a la situación de maltrato. En menos de un día, ya acumulaba más de 800 comentarios y más de 500 compartidos.

Por suerte, hay final feliz en esta historia. La propia cuenta informa que había notificado a la Policía la dirección y, a primera hora de la mañana, también anunciaba que el perro ya estaba en casa con otra persona.