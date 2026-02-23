Un caso de maltrato animal en Santiago de Compostela genera indignación en redes
Las redes han estallado por un vídeo donde se denuncia el maltrato de una mujer hacia su perro. En meno de 24 horas, la situación ha sido denunciada a la Policía y el perro ya está en otra casa
En poco menos de 24 horas, un vídeo difundido a través de las redes sociales consiguió denunciar a la policía un caso de maltrato animal en Santiago de Compostela.
En el vídeo, difundido por la popular cuenta @salseo_usc, que acumula más de 100.000 seguidores, se puede ver a una mujer maltratando a su perro, propiciándole varias patadas y llegando a estrangularlo en varias ocasiones cuando lo levantaba en el aire con la correa.
El vídeo fue grabado en la rúa Salgueriños de Arriba y las redes se volcaron para buscar a la mujer y para poner solución a la situación de maltrato. En menos de un día, ya acumulaba más de 800 comentarios y más de 500 compartidos.
Por suerte, hay final feliz en esta historia. La propia cuenta informa que había notificado a la Policía la dirección y, a primera hora de la mañana, también anunciaba que el perro ya estaba en casa con otra persona.