Las lluvias darán un descanso a Santiago de Compostela

Durante este fin de semana llegará un adelanto de tiempo primaveral a Santiago de Compostela. Y es que, en lo que va de año, durante estos casi dos meses, la capital gallega solo vio el sol durante dos días enteros, en los demás las precipitaciones no abandonaron la ciudad, aunque en algunos momentos se podían ver nubes y claros.

De esta manera, durante el día de hoy Santiago recuperará progresivamente una influencia anticiclónica, con nubes bajas por la mañana que darán paso a una tarde de cielos más abiertos. El sol seguirá iluminando el cielo compostelano durante el sábado, domingo y lunes. El martes ya se esperan la llegada de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para la época del año, con mínimas sin cambios significativos (sobre los 4 y 5 grados), y con máximas en ascenso moderado, pasando de los 15 grados de hoy a los 18 del domingo.

En lo referido a la calidad del aire, se mantiene a un nivel favorable en general.