El Consorcio de Santiago realizará intervenciones patrimoniales en varios monumentos

El Consello de la Administración del Consorcio de Santiago aprobó en su reunión del pasado 18 de febrero de 2026, las bases reguladoras y la convocatoria en el año 2026 de una línea de ayudas para subvencionar la intervención de tres inmuebles singulares de la ciudad, en el marco de las subvenciones directas que la entidad concede para las intervenciones rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial.

De esta manera, se acordó la ejecución de obras de conservación y mejora de la eficiencia energética en la fachada norte del Pazo de Raxoi, en continuidad con los trabajos desarrollados previamente en otras zonas del edificio, con un importe de 700.000 euros.

Por otro lado, en el conjunto de Santo Domingos de Bonaval se autorizó la rehabilitación de la torreta de la fachada leste, con un presupuesto de 504.000 euros; y en la iglesia de Santa María de Conxo se aprobó la restauración de las carpinterías de las puertas junto con la instalación de un nuevo sistema de iluminación, para el que se destinará 418.000 euros.

El importe de estas ayudas asciende, por tanto, a 1.622.000 euros.

En el transcurso de la sesión también se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria en la anualidad 2026 para subvencionar, en concurrencia competitiva, la elaboración de proyectos técnicos que tienen por objetivo la realización de intervenciones de rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial en el término municipal de Santiago por parte del personal técnico del Consorcio.

Concretamente, serán actuaciones subvencionables a través de esta línea de subvención la elaboración de proyectos básicos y de ejecución y la elaboración de proyectos de trabajos de restauración y de arqueología asociados, así como la elaboración de planes de mantenimiento del inmueble de valor histórico y patrimonial.

Finalmente, también se aprobó la concesión de una subvención directa del Consorcio al programa Conciencia de la Universidad de Santiago (USC) por un importe de 25.000 euros, que desde el año 2006 invita a los personajes más influyentes de la investigación y del conocimiento del mundo para que divulguen los avances en la capital de Galicia.