Alfonso Rueda celebra "el interés de la alcaldesa de Santiago" en el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves "el interés de la alcaldesa de Santiago", Goretti Sanmartín, por organizar junto al Gobierno gallego la conmemoración del Xacobeo 27, y ha avanzado que prevé hablar sobre este evento con el Concello compostelano, pero también "con todos" los demás.

Así lo ha dicho, a preguntas de los medios, después de que este miércoles, Goretti Sanmartín reclamase que la Xunta se sentase a hablar con el Concello de Santiago para definir conjuntamente cómo serán las conmemoraciones de esta efeméride.

Alfonso Rueda ha recordado que todavía está "comenzando el mes de febrero del año anterior al Xacobeo" y que, aunque hay "planificadas muchas cosas", se irán "haciendo más", entre ellas, los contactos con los ayuntamientos y con el Concello de Santiago, "que es el final de todos los caminos", pero "no es el único con el que hay que hablar".

El presidente gallego ha aplaudido "el interés de la alcaldesa" por "todo lo que tiene que ver con el Xacobeo y los peregrinos" y ha celebrado "que vea lo que nosotros llevamos diciendo muchísimo tiempo, que bien planificado, es una fuente de riqueza que nos sitúa en el mundo y que puede traer muchos beneficios".

"Si ese es su planteamiento, estaremos de acuerdo y llegaremos a muchísimas cosas buenas para Santiago y para toda Galicia", ha dicho Rueda, avanzando que se harán "muchas cosas en esa ciudad", pero también en otros puntos de la Comunidad. "Tiene que ser un Xacobeo de todos los concellos, desde el más grande al más pequeño, y de Santiago, lógicamente, de un modo especial", ha zanjado.