Gran avance en los diputados del PP víctimas de un accidente de tráfico: un alta y un traslado a planta

Los dos diputados del PP de Galicia que fueron víctimas de un accidente de tráfico la semana pasada cuando se dirigían a un pleno del parlamento gallego presentan ya grandes avances en cuanto a su estado de salud.

Gonzalo Trenor ya ha recibido el alta hospitalaria, recuperándose en su domicilio de las heridas producidas en el percance vial tras permanecer casi una semana en el CHUS de Santiago de Compostela.

Por su parte, el también concejal del PP en A Coruña, Roberto Rodríguez, ha abandonado ya la UCI del complejo hospitalario santiagués y ha sido trasladado a planta en el CHUAC, en su ciudad, para afrontar la fase final de su estancia hospitalaria.

El "segundo cumpleaños" de Roberto Rodríguez

Precisamente, Rodríguez publicó un mensaje en sus redes en el que confesaba que desde ahora cumplirá años "dos veces en la misma semana".

"Una sucesión, en apenas 30 segundos, de mala, buena, mala y buena suerte hará que desde ahora cumpla años dos veces en una misma semana", escribía el edil en su mensaje, en el que ha agradecido el apoyo de las personas que le han escrito en los últimos días.

Roberto Rodríguez, que cumplió 57 años la semana pasada, también ha agradecido el trabajo de los servicios de Emergencias y de los profesionales de Urgencias y de la UCI del CHUS.

"Y por supuesto también a mis buenos samaritanos, Luis y Moisés. A ambos por cogerme la mano y protegerme del frío y la lluvia en aquel terraplén mientras llegaba la ambulancia. Y a Luis por mentirme piadosamente acerca del tamaño de la brecha de mi cabeza", escribe Rodríguez.

Ambos fueron víctimas de un accidente de coche, a la altura de Oroso, con al menos 20 coches implicados el pasado martes por la mañana. Una cortina de granizo está detrás de lo sucedido.

El accidente obligó a cortar primero la AP-9 en ese tramo, que se abrió de forma paulatina: primero un carril para los turismos, a los que se sumaron posteriormente los vehículos pesados. El tráfico quedó completamente restituido sobre las 19:00 horas.