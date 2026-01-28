EL TSXG confirma la condena a un pulpeiro por una agresión sexual a una empleada en Ordes (A Coruña)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a un pulpeiro por un delito de agresión sexual a una empleada.

Además, el alto tribunal gallego ratifica la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, lugar de trabajo u otro lugar frecuentado por ella a una distancia inferior a 200 metros durante 5 años, así como el pago de una indemnización de 7.000 euros.

Los hechos sucedieron el 5 de noviembre de 2022, entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando el acusado y la víctima volvían juntos en un camión de la empresa tras trabajar durante toda la jornada en las fiestas de Lugo y se dirigían a sus respectivos domicilios en Pontevedra.

En un momento, el acusado le dijo a la mujer que se encontraba casado y que le estaba entrando el sueño por lo que paró el camión en un aparcamiento de un restaurante de Frades.

Fue entonces cuando la víctima le dijo que le dolía la espalda y el hombre le propuso darle un masaje en los hombros, a lo que ella aceptó. Sin embargo, el encausado le desabrochó la camisa y el sujetador y comenzó a tocarle los pechos, ante lo que la víctima le pidió que parase.

Sin embargo, el hombre le bajó el pantalón y le metió dos dedos en la vagina. Además, sacó su pene y le preguntó a la víctima si quería masturbarlo, a lo que ella se negó.

El hombre, ante las negativas de la víctima, cesó su conducta y bajó del camión para toma aire, volvió a subirse y reanudaron el viaje de vuelta. Durante el trayecto el hombre le pidió perdón y le dijo que no contase nada de lo sucedido.

Asimismo, en una conversación telefónica dos días después, se volvió a disculpar e intentó convencer a la mujer para que volviese a trabajar a la empresa, a lo que ella se negó.