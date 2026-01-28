Santiago crea el Consello Municipal da Infancia para que los niños "expresen su opinión"

La teniente de alcaldesa, María Rozas, la jefa de servicio de Servicios Sociales, Teresa Furelos, e Ismael Blanco, de la consultora Deloga Concello de Santiago

La concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, dio a conocer el procedimiento para la puesta en marcha del Consello Municipal da Infancia acompañada por la jefa de servicio de Servicios Sociales, Teresa Furelos, y por Ismael Blanco, de la consultora Deloga, que se ocupará de dinamizar el proceso participativo.

La teniente de alcaldesa puso en valor "la apuesta que venimos haciendo por la participación en este mandato, en el que reactivamos el Consello Municipal de Maiores, recuperamos el Consello Municipal de Cooperación y actualizamos el reglamento del Consello Municipal de Mocidade después de 25 años, además de impulsar otros procesos como los Orzamentos Participativos".

Rozas explicó que "era el turno de la infancia, un colectivo prioritario para la Concellería de Servicios Sociales a los que le tenemos que garantizar el derecho a la participación de la misma manera que buscamos garantizarle el derecho a la educación o a la salud".

Proceso de participación

El Consello Municipal da Infancia será un órgano consultivo en que los niños podrán expresar sus preocupaciones, formular sus propuestas, o participar en el diseño de las acciones que les afectan de manera directa; al tiempo que refuerzan el aprendizaje en valores democráticos.

Para su creación, desde la concellería se está impulsando un proceso participativo que implicará a todos los centros educativos de educación primaria de Santiago, las ANPAS y las entidades del tercer sector y organizaciones del tejido asociativo vinculadas a la infancia.

La hoja de ruta establecida se prevé en distintas fases. La primera será la de presentación de la iniciativa a los centros educativos, que ya está convocada una primera reunión para el 3 de febrero.

Además, habrá sesiones informativas dirigidas al profesorado y reparto de materiales explicativos para las familias. Posteriormente se realizará encuentros con el alumnado en los centros para explicar el proyecto, motivar su implicación y recoger propuestas iniciales.

La siguiente fase será la creación de un grupo impulsor, del que podrán formar parte niños y niñas de entre 9 y 12 años, es decir, de 4º, 5º y 6º de Primaria, bien por iniciativa propia o a propuesta del profesorado, de las ANPAS o entidades sociales.

El trabajo de este grupo impulsor definirá cómo va a funcionar el Consello da Infancia, qué temas se tratarán en él, o cómo se organizarán las reuniones. También trabajarán en el futuro reglamento del Consello que deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación.

El objetivo es que el proceso esté culminado, con la constitución formal del Consello Municipal da Infancia, antes de que finalice este curso académico. Los niños del grupo impulsor podrán formar parte del órgano como conselleiros y conselleiras infantiles.

Además de reconocer la participación de los niños como derecho fundamental, el Consello promoverá la igualdad de oportunidades, reforzará valores como la cohesión social y la corresponsabilidad, permitirá mejorar las políticas públicas incorporando la visión de la infancia, y permitirá establecer canales de colaboración entre centros educativos, familias, profesorado, entidades sociales y administración local.

Para participar en el proceso o solicitar más información se habilitaró el correo conselloinfancia@santiagodecompostela.gal o el teléfono 604 04 73 37.