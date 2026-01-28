Santiago contará con una plataforma elevada en el cruce de la rúa do Hórreo y Gómez Ulla

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció esta mañana en una visita a las obras del cruce de la rúa do Hórreo con Gómez Ulla la construcción de una plataforma elevada que "ponga al peatón en el centro" y evite que este tenga que "recorrer un tramo para cruzar el paso de cebra y luego tener que regresar".

El concejal de Vía y Obras, Xesús Domínguez, ha acompañado a la regidora en su visita para determinar que las obras se terminarán en "unas semanas", aunque el asfaltado del carril de vehículos quedará pendiente ante la necesidad de una mejora climatológica que permita que la superficie "por lo menos esté seca".

Los coches, según Sanmartín, tendrán que "respetar a las personas que circulen por la plataforma elevada como elemento prioritario" debido a que se espera que el resultado de los trabajadores facilite que los peatones puedan caminar "sin ningún tipo de obstáculo".

La actuación realizada se enmarca, a juicio de la alcaldesa, en las 17 que el gobierno local está llevando a cabo en toda la ciudad con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y de apostar por un modelo urbanístico transformador que ponga a las personas que van a pie en el centro".

Asimismo, ha informado de la incorporación de dos plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional en ese mismo punto y un "agrandamiento del carril" para que los coches no tengan problemas de movilidad a la hora de realizar el giro.

Sanmartín, que ha incidido en el valor de las obras para conseguir un espacio "mucho más accesible para todas las personas en silla de ruedas o con alguna disfunción móvil", ha revelado que se trata de un modelo que tratarán de replicar "en otros puntos de la ciudad".

La regidora también ha destacado que la selección de los lugares reformados ha sido fruto de un "sistema de participación ciudadana". La partida de casi 300.000 euros destinada a dichas actuaciones, además, trata de "dar prioridad a todas las cuestiones reclamadas por los vecinos".

Domínguez, que ha definido el potencial resultado de los trabajos como un "trayecto peonil continuo que priorice el movimiento de las personas", ha apuntado a la "seguridad" como otra justificación de las obras a realizar.

"Teníamos detectado que la gente no hacía el giro para cruzar por el paso de peatones, poniendo en riesgo su seguridad", ha asegurado el concejal de Vías y Obras.

"Unas semanas" para retomar la obra de García Lorca

Más allá de las 17 actuaciones mencionadas, Domínguez ha revelado que están "analizando otros cruces" como el de la rúa do Hórreo con República Argentina, el cual presenta "barreras arquitectónicas que hay que modificar y actualizar".

Preguntado por los medios acerca del parón de las obras de García Lorca por la detección de una canalización de fibrocemento, el concejal de Vía y Obras ha reconocido que, tras reunirse con los vecinos, se van a realizar trabajos para la "mejora del pavimento de las calles y de la accesibilidad" en caso de emergencia.

Domínguez, a su vez, también ha fijado un plazo de "unas semanas" para que se realicen los trámites correspondientes a la introducción de la canalización detectada en la planificación y, por ende, se pueda "retomar la obra".