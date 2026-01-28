Los parlamentarios del PP de Galicia heridos ayer en el accidente de la AP-9 siguen "en observación"

Los parlamentarios del PP de Galicia Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor han pasado su primera noche en observación en el CHUS de Santiago tras ser víctimas ayer de un accidente de tráfico múltiple en la AP-9, a la altura de Oroso, a causa de una granizada y donde se vieron involucradas varias decenas de vehículos.

En concreto, el también concejal del PP en A Coruña sufre "varias fracturas de costillas" además de contusiones, mientras que el exdelegado de la Xunta de Galicia en A Coruña está aquejado de "contusiones en la espalda y la cabeza".

Ambos permanecen hospitalizados en la UCI del complejo de Santiago, pero las heridas "no son de gravedad". En cuanto mejoren, se valorará su traslado al CHUAC o bien el alta domiciliaria.

El granizo originó tres accidentes

Galicia sufrió ayer tres grandes accidentes de tráfico a causa del granizo. Más allá de este percance en la AP-9, se produjo otro en Portás y otro en Carballo, a lo largo de la mañana.

El primero de ellos se produjo en la AG-55 en Carballo. Una salida de vía dejó dos personas heridas graves, que quedaron atrapadas en sus coches. La circulación estuvo cortada en la vía hasta pasadas las 11:00 horas de la mañana.

El accidente en el que resultaron heridos Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor se produjo en la AP-9 dirección Santiago, a la altura de Oroso, debido a una cortina de granizo y en él se vieron implicados más de 20 coches.

Esto obligó a cortar primero la vía, con un desvío por la N-550, y después a ir abriendo paulatinamente primero un carril a los coches y después también a los vehículos pesados. El tráfico quedó restablecido sobre las 19:00 horas.

El último accidente causado por el granizo ayer se produjo en Portas: una fuerte granizada provocó la salida de vía de un camión y cuatro vehículos en la autopista. Aunque hubo retenciones, no se cortó la vía y pidió "extremar precauciones".