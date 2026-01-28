La alcaldesa de Santiago se muestra "optimista" para llegar a un acuerdo por los presupuestos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha descartado este miércoles, en declaraciones a los medios, tener que acudir a una cuestión de confianza y se ha mostrado "optimista" con respecto a poder lograr un acuerdo político para aprobar los presupuestos de 2026 que se llevarán al pleno de febrero.

Sanmartín, tras reconocer que ya se ha reunido tres veces con el PSOE y las no adscritas respectivamente, ha asegurado que disponen de "mucho margen para llegar a un acuerdo" al estar varios de los temas tratados en esos encuentros "ya incorporados en los presupuestos".

Preguntada por la ausencia de iniciativas del gobierno local en el pleno de este jueves, la regidora ha expuesto que se trata de una "situación puntual" al ser "bastante habitual" que en enero no se presenten iniciativas después de un final de año "lleno de plenos".

"Voluntad real" de llegar a un acuerdo

El PSOE de Santiago ha reclamado al gobierno local este miércoles en el Pazo de Raxoi "más ambición" en los presupuestos de este curso. Respondiendo a las críticas, la concejala de Servicios Sociales, María Rozas, ha recordado a los socialistas que se encuentran ante el "presupuesto más alto de la historia" del ayuntamiento santiagués.

Asimismo, ha asegurado que el gobierno local tiene una "voluntad real" de llegar a un acuerdo al ser "las principales interesadas en llegar a un acuerdo cuanto antes".

Rozas, a su vez, ha destacado el incremento presupuestario en áreas como la social, la educativa, la deportiva o la de movilidad. Respecto a esta última, ha ensalzado "la entrada de un nuevo contrato de transporte público".

Al igual que Sanmartín, la concejala se ha mostrado "optimista" para llegar a un acuerdo sobre un presupuesto que "puede representar a una mayoría de la corporación municipal".

"Creo que recoge muchas de las demandas que durante bastante tiempo los servicios técnicos municipales fueron trasladando", ha zanjado.

Elecciones al rectorado de la USC

Sanmartín, a su vez, ha asegurado que el gobierno local va a mantener las relaciones de "colaboración y cordialidad" con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras las elecciones a la rectoría.

En concreto, la regidora ha expuesto que "continuarán con temas pendientes" a la par que trabajan para que "el talento que se marcha de Santiago de Compostela pueda regresar".

Con todo, ha destacado la "excelente relación" que mantuvo con el actual rector, Antonio López. La llegada de una mujer a la rectoría, sin embargo, se trata de una "noticia magnífica" a ojos de la alcaldesa.

Datos turísticos "buenos y muy importantes"

Preguntada por el 'sorpasso turístico' de A Coruña a Santiago en diciembre, la alcaldesa ha aseverado que están trabajando en un modelo turístico que busca fomentar que los visitantes pasen "más pernoctas y más días" en Santiago.

En esa misma línea, ha destacado que la capital gallega tiene "unos datos turísticos buenos y muy importantes". Pese a ello, ha reconocido que, en momentos puntuales, se pueden registrar "algunas bajadas".