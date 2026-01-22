El transporte de viajeros de Santiago denuncia una situación de "parálisis" provocada por la patronal

Una decena de trabajadores del sector de transporte de viajeros de la comarca de Santiago se ha manifestado hoy delante de la Estación de Autobuses de Santiago para demandar un convenio digno y la mejora de condiciones laborales y salariales.

"Convenio xustos, salarios dignos", "si isto non se arregla, leña, leña, leña", "a loita é o único camiño", "nin un paso atrás, esta folga ímola gañar", son algunas de las proclamas que se pudieron escuchar en la manifestación.

La concentración se celebra previa a la huelga de mañana viernes, 23 de enero, el sexto día de parones intermitentes que se han convocado para este mes de enero. De no conseguir un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, la huelga podría convertirse en indefinida el 2 de febrero, "previsiblemente máis dura do que foi ata agora", advierte Nacho Pavón, responsable de Transporte de la CIG en Santiago.

Pavón explicó que la situación en este momento es de "parálise" provocada por la patronal y que desde el sector de transportes están pendientes de su contestación, afirmativa o negativa, a la solicitud de mediación presentada en el Consello Galego de Relación Laborais, al amparo del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo, que la patronal y los sindicatos tienen firmado, comentó Nacho Pavón.

"Tentaron condicionar esta resposta, o Consello Galego de Relacións Laborais non permite condicionar as mediacións, ou se aceptan ou non se aceptan. Se queren unión e solución a este conflito ou, como levan facendo nos últimos catro anos, esconderse na cova e deixar o sector paralizado", criticó Nacho Pavón.

El responsable de transportes de la CIG señaló que "pensamos que non queda outra que a folga indefinida proximamente" y, ante la demanda de la patronal por los actos violentos que se producieron desde el primer día de las protestas, Pavón señaló que "actos violentos os que se levan producindo neste sector con 15 horas de dispoñibilidade diaria".

"É un sector completamente precarizado con xornadas abusivas, que levan pasaxeiros nos vehículos, e parece que iso non lle importa a ninguén", criticó.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, señaló el pasado martes que de no estar cumpliéndose los servicios mínimos, habría sanciones. Conforme a esto, Pavón señaló que "a función da Xunta é fixar os propios servizos mínimos. Estes servizos mínimos son completamente abusivos, e disto xa advertimos no momento en que se fixaron".

"Non pode ser que alguén que decide poñerse de perfil, e que parece que non está neste conflito, sexa quen enmarca o terreo de xogo con servizos mínimos que non permiten a visualización da folga" y añadió que "se estes foran uns servizos mínimos que permitisen que a folga fose visible por si mesma, a xente á que lle descontan o día por non se presentar a traballar non tería o problema no que estamos. Son os primeiros responsables de que esta situación se produza".