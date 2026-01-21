La alerta amarilla por vientos cierra parques en Santiago de Compostela

Galicia atraviesa una jornada de influencia de bajas presiones con vientos acompañados de componente oeste que dejarán en Santiago de Compostela fuertes rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

De este modo, la capital gallega se queda en alerta amarilla por vientos, una situación que ha obligado a cerrar los parques de la ciudad hasta que las condiciones meteorológicas persistan.

El día de hoy también estará acompañado de precipitaciones, que persistirán toda la semana, siendo intensas y fuertes durante la tarde de mañana jueves 22 de enero.

En cuanto a las temperaturas serán agradables, con termómetros que marcarán los 7 grados de mínima y los 13 de máximas. Sin embargo, en los próximos días descenderán ligeramente, con 3 grados de mínima y 6 de máximas.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.