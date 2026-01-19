Santiago guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en línea con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha convocado un minuto de silencio en ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz, Córdoba, que ha dejado, de momento, 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Santiago de Compostela se ha unido a esta convocatoria, reviviendo lo ocurrido, la tragedia de aquel 24 de julio de 2013 en Angrois. Un tren Alvia que cubría la ruta Madrid - Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, en la entrada de la ciudad, dejando 80 fallecidos y más de 140 heridos. El siniestro se convertía en el accidente ferroviario más grave en España.

Miembros de las cinco corporaciones municipales (BNG, Compostela Aberta, PP, PSOE y No Adscritas) han secundado este minuto de silencio, que también ha contado con la presencia de la comunidad universitaria de la Universidad de Santiago con el rector Antonio López Díaz, y las candidatas a la rectoría Alba Nogueira y Rosa Crujeiras.

Tras este minuto la Praza do Obradoiro se llenó de aplausos, con algunos turistas que estaban en la plaza y que se han unido también para mostrar su solidaridad con las víctimas. A la finalización, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín atendió a los medios donde comenzó mostrando "toda a nosa solidariedade coas vítimas e coas familias afectadas por ese terrible accidente".

La segunda catástrofe ferroviaria tras Angrois

Como bien explicaba la regidora, el accidente ferroviario de Adamuz supone el segundo más grave tras el ocurrido en Angrois en 2013 y que ha sido imposible no rememorar en este minuto de silencio.

"Santiago de Compostela é un lugar especialmente solidario e especialmente sensible, tendo en conta que aquí se produciu ese accidente terríbel de Angrois", señalaba Sanmartín quien también se acordó de las víctimas del accidente de 2013.

"As miñas palabras hoxe tamén teñen que ser unha aperta e un ánimo moi grande para todas as persoas que están revivindo o acontecido en Angrois o 24 de xullo. Un accidente que ao final deixa pegadas enormes, secuelas nas persoas, non só nas familiares das falecidas, senón tamén no conxunto da veciñanza", y también mencionaba que "quero trasladar esa aperta e esa solidariedade a todas as persoas que estiveron no accidente de Angrois e que hoxe estarán tamén conmovidas por este novo accidente ferroviario".

La regidora también rememoró el apoyo de los vecinos y vecinas de Compostela, y alrededores de la ciudad, que contestaron con una ola de solidaridad en apoyo a las víctimas del accidente de 2013 desde el primer minuto, un escenario que también se está repitiendo en Córdoba. "Unha veciñanza que, como vimos onte en Córdoba, estivo á altura: foi solidaria, quixo estar apoiando e quixo estar desde o primeiro momento axudando a todas as persoas", comentaba.

En la búsqueda de culpables, Sanmartín puntualizó que "haberá tempo de deixar traballar todas as comisións de investigación de coñecer desde o punto de vista técnico que foi o que pasou nun accidente que a todo o mundo nos lembrou desde o primeiro momento o accidente de Angrois".

"Este é o momento para estar coas vítimas, coas persoas familiares, coas persoas afectadas, e trasladarlles todo o noso ánimo desde Santiago, desde a capital de Galicia, que tanto sabe e tanto sufriu un accidente ferroviario como foi o de Angrois no seu momento", finalizaba su declaración Sanmartín.