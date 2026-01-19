Santiago de Compostela vivirá una semana lluviosa con temperaturas normales

Santiago de Compostela ha iniciado la semana bajo la lluvia y cielos nublados, una situación que, según MeteoGalicia, se prevé que se extienda durante los próximos días, debido a la influencia de borrascas en la que se encuentra Galicia.

De esta manera, MeteoGalicia avisa de una posible alerta amarilla para mañana martes 20 de enero por lluvias, en donde en la capital gallega podría haber más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta está prevista que se inicie a las 12:00 horas y finalice a las seis de la mañana del día próximo, miércoles 21 de enero.

En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas y mínimas ascenderán con temperaturas agradables y normales para la época del año. Así, de los cuatro grados de mínima de hoy, mañana los termómetros marcarán los siete. En cuanto a las máximas, se pasará de los once a los trece grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.