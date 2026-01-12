Nueva reunión para declarar Santiago como zona de mercado residencial tensionado

Este lunes la mesa sectorial de vivienda se ha reunido en el Pazo de Raxoi, con el concellerio de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, presidiendo la reunión en la que se evaluó la nueva documentación que el concello preparó para solicitar nuevamente a la Xunta la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT).

El concello de Santiago vuelve a impulsar esta declaración después de que el gobierno autonómico diera por desistida la solicitud realizada en el mes de mayo de 2025 alegando que incluía datos no oficiales.

Desde el concello afirman que este documento incluía tantos datos oficiales como no oficiales que indicaban que Santiago cumplía "claramente" los requisitos para la declaración.

La nueva solicitud describe, en primer lugar, el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales que permiten conocerla con detalle.

La memoria justificativa solo utiliza datos oficiales que no se complementan con datos procedentes de otras fuentes y describe un incremento del precio medio del alquiler en Santiago, del 40,26% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia dependiente del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS): de 444,4 euros en 2019 a 623,3 euros en 2024.

En ese periodo, el crecimiento acumulado del IPC en Galicia fue del 20%. La Ley por el derecho a la vivienda recoge que un ámbito cumple los requisitos para ser declarado ZMRT si el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años supera, por lo menos, tres puntos porcentuales al incremento del IPC.

Con estos datos, Santiago duplica este indicador. La solicitud incluye también un proyecto de plan con medidas correctoras.

Una vez celebrada la reunión de la mesa sectorial, la información en la que se basa la nueva solicitud se someterá a la exposición pública durante 20 días.

A continuación, el concello responderá a las alegaciones, en caso de que sea necesario, se introducirá las modificaciones oportunas de ser necesario y se enviará al gobierno autonómico y también al IGVS esta nueva solicitud.