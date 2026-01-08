El transporte urbano de Santiago irá a huelga: estos son los servicios mínimos

El transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña vuelve a convocar jornadas de huelga durante este mes de enero tras haber realizado el pasado mes de diciembre varios parones, que terminaron sin un acuerdo en la negociación del convenio colectivo.

De esta manera, los trabajadores del transporte de viajeros vuelven a convocar paros los días 12, 13 y 16 de enero, así como las jornadas del 19, el 20 y el 23 de enero. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida si no se consigue llegar a un acuerdo. El objetivo de estos paros es exigir mejoras laborales y salariales.

La huelga también afectará al transporte urbano de Santiago de Compostela durante estos días que realizará servicios mínimos en todas sus líneas, quedando sin servicio las líneas 12, 13 y C6.

Estos son los horarios: