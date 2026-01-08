El transporte urbano de Santiago irá a huelga: estos son los servicios mínimos
El parón está convocado durante los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero y afectará a todas las líneas de autobuses, quedando sin servicio las líneas 12, 13 y C6
El transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña vuelve a convocar jornadas de huelga durante este mes de enero tras haber realizado el pasado mes de diciembre varios parones, que terminaron sin un acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
De esta manera, los trabajadores del transporte de viajeros vuelven a convocar paros los días 12, 13 y 16 de enero, así como las jornadas del 19, el 20 y el 23 de enero. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida si no se consigue llegar a un acuerdo. El objetivo de estos paros es exigir mejoras laborales y salariales.
La huelga también afectará al transporte urbano de Santiago de Compostela durante estos días que realizará servicios mínimos en todas sus líneas, quedando sin servicio las líneas 12, 13 y C6.
Estos son los horarios:
|Línea
|Horario
|1
|Cemiterio Boisaca – Hospital Clínico: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:20 10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Hospital Clínico – Cemiterio Boisaca: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:20 12:40 13:20 13:40
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Prolongación a Son: salidas del Hospital Clínico a las 9:20 y a las 20:40
|4
|As Cancelas – Romaño: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Romaño – As Cancelas: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Mallou.
|5
|Vite – Rocha: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Rocha – Vite: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Salidas de Rocha Vella: 8:00 8:40 10:40 11:20 13:20 14:00 16:00 16:40 18:40 19:20 21:20 22:00
Vite – Rocha por hospital Provincial a las 8:00
|6
|San Marcos – Os Tilos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:00 15:30 16:20 16:40 17:10 18:00
18:20 18:50 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Os Tilos – San Marcos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 15:50 16:20 17:10 17:30 18:00
18:50 19:10 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Por Bando y Vilamaior: salida de Vilamaior a las 8:50; salida de Os Tilos a Vilamaior 20:30
|6A
|Aeropuerto – Hórreo (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15 23:00 23:30 0:00 0:30
Hórreo – Aeropuerto (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15
|7
|Valle Inclán – Aríns: de 7:00 a 22:00 (cada 60 min.)
Aríns – Valle Inclán: de 7:30 a 22:30 (cada 60 min.)
Se suprime el servicio a Fornás.
|8
|Tanatorio – Vidán: 8:00 9:20 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40 20:00 21:20 22:40
Vidán – Tanatorio: 8:40 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40 22:00
|9
|Casas Novas – Cidade da Cultura: 8:40 14:30 20:20
Cidade da Cultura – Casas Novas: 9:15 15:05 20:55
|15
|Campus Norte – Campus Sur: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Campus Sur – Campus Norte: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Vite de Arriba
|C2
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 21:40
|C4
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:10 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00
|C5
|Salidas Costa Vella: 8:40 9:50 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 20:20 21:30 22:30
|C11
|Salidas avda. Camiño Francés: de 8:00 a 23:00 (cada 30 min.)
|P1
|San Caetano – Figueiras: 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 20:30 22:30
Figueiras – San Caetano: 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 22:50
|San Caetano – Laraño: 8:30 10:30 14:30 16:30 20:30
Laraño – San Caetano: 9:00 11:00 15:00 17:00 21:00
|P3
|Valle Inclán – Sta. Lucía – A Susana: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
A Susana – Sta. Lucía – Valle Inclán: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
|P4
|
Sionlla – Praza de Galicia: 9:30
Praza de Galicia – Sionlla: 19:00
|P6
|Rúa da Rosa – Polígono do Tambre: 6:40 13:25 14:25 19:25 21:25
Polígono do Tambre – rúa da Rosa: 7:00 14:05 15:05 20:05 22:05
|P7
|Grixoa – Peregrina – Miramontes – Pardaces - Pta.Camiño: 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
Pta.Camiño – Pardaces – Peregrina – Miramontes - Grixoa: 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
|P8
|Reborido – Valle Inclán: 7:10 9:30 13:40 15:15 21:00
Valle Inclán – Reborido: 9:00 13:10 14:40 20:30