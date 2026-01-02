Abierto el plazo para el programa de conciliación en Carnaval y para el espacio María Miramontes de Santiago Concello de Santiago

Dentro del programa Compostela Concilia, el departamento de Educación del concello de Santiago pone a disposición de las familias el programa de conciliación laboral y familiar para el periodo de vacaciones escolares de Carnavales.

Desde el propio concello recuerdan que para las familias interesadas en inscribirse, es necesario estar dada de alta en el programa para poder solicitar plazas en los diferentes turnos en las fechas establecidas.

Por lo tanto, para poder solicitar el turno de Carnaval (del 5 al 9 de enero) es necesario darse de alta antes del 5 de enero. Para darse de alta es necesario acceder a la Sede Electrónica del concello de Santiago y entrar en el trámite Alta no programa municipal de conciliación en períodos non lectivos – Compostela Concilia.

Las familias ya dadas de alta, solo tienen que solicitar la plaza en la aplicación del programa, del 5 al 9 de enero. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 21 de enero.

El plazo para hacer el pago será del 22 al 27 de enero y la publicación definitiva de personas admitidas y lista de espera, de haberla, será el 2 de febrero.

En el mismo periodo de inscripción, del 5 al 9 de enero, el Espacio Educativo e de Lecer María Miramontes abre el formulario para realizar la solicitud de plaza en las actividades para el periodo no lectivo de Carnaval.

El formulario estará accesible en la página web del espacio educativo y también será necesario darse de alta en el servicio previamente (antes del 5 de enero).

Tanto las plazas para el María Miramontes como en el programa municipal están destinados a niños y niñas empadronadas en el concello de Santiago o que cursen estudios en los centros de educación infantil y primaria de Santiago de Compostela, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años.