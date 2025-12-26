Los personajes de Disney llegan al concello de Ames (A Coruña) el 29 y 30 de diciembre

El concello de Ames acogerá la próxima semana las visitas de los personajes del mundo Disney para saludar y pasar el tiempo con los niños y niñas del municipio. El día 29 de diciembre llegarán a la Casa dos Maiores de Bertamiráns y el 30 de diciembre pasarán por el antiguo centro de salud de O Milladoiro, ambos en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

La actividad se encuentra dentro de la programación de Navidad 2025, que comenzó el pasado 4 de diciembre y se desarrollará hasta el próximo 10 de enero de 2026.

La concelleira de Promoción Económica, Ana Balén Paz, invitó a todos los vecinos de Ames a participar en esta actividad. "Todos aquellos niños y niñas que quieran acudir el 29 y el 30 a ver y saludar a los personajes de Disney, no tienen que sacar cita previa. Tan solo tienen que pasar por la Casa de los Mayores de Bertamiráns o por el antiguo centro de salud de O Milladoiro".

Programación de Navidad

La actividad se enmarca dentro de la programación de Navidad 2025 impulsada por el Concello de Ames y que comenzó el jueves 4 de diciembre con el encendido de luces. Finalizará el próximo sábado 10 de enero, con el concierto de Reyes a cargo de las cinco agrupaciones corales de Ames.

El año se cerrará con la gran Fiesta de Fin de Año en Ames el día 31 de diciembre. Desde por la mañana, los vecinos podrán disfrutar de las tradicionales Precampanadas, que darán comienzo a las 11:30 horas para repartir las bolsas con cotillón y mucha música y animación en la plaza del Concello.

Por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas, también en la plaza, será el turno del Tardeo, que se presenta como una novedad de esta Navidad y que será un punto de encuentro festivo para todos los públicos.

Tras las campanadas, tendrá lugar la Fiesta Fin de Año, que se celebrará en el pabellón de Bertamiráns, de 1:00 a 8:00 horas, dirigido a personas mayores de 18 años.

Se trata de una de las principales novedades de la programación municipal para este año, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio nocturno en el propio municipio.

Contará con servicio de autobús con una línea fija, que saldrá a las 1:00 horas. La vuelta se hará a partir de las 4:00 horas con salidas cada hora desde el pabellón.