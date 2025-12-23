Los locales de Santiago se preparan para el tardeo navideño: "Que sea la leche y que todo el mundo salga"

Lo de quedarse en casa durante los días de Nochebuena y Fin de Año ha ido cambiando durante los últimos años, también la hora de salir. La noche de estos dos días ha dejado de ser la protagonista para dar paso a las sesiones de 'tardeo' de los bares que llenan las plazas y las calles de la ciudad con familias y amigos para celebrar estas fechas navideñas.

Los locales de Santiago ya están más que preparados para festejar, un año más, la 'tardebuena' y la 'tardevieja', especialmente los establecimientos de la zona vieja compostelana que llenarán el casco histórico de mucha música con sesiones de DJs o charangas.

Los últimos años dejaron estampas de un gran ambiente en Santiago, con gente abarrotando los bares de la ciudad y que se extendía hasta las plazas o calles de los locales por llenar el aforo. Este año, los comercios de hostelería de Santiago esperan repetir el escenario.

Desde A Carrilana, uno de los bares pioneros en los tardeos de Santiago, comentan que es "es un día muy bonito que se juntan todas las familias, los clientes habituales de todo el año, gente que viene de fuera y se queda aquí para verse con las amistades de toda la vida".

A Carrilana lleva desde que abrió, en el año 2019, organizando sesiones de tardeo y vermut, tanto en Nochebuena como en Fin de Año. "Ya desde el primer año tuvo mucho éxito" explica Natalia, dueña del local, "el año pasado lo vivimos con mucha ilusión y también coincidió que conseguimos abrir unos cuantos más locales de la zona".

Natalia también comenta que este año "el concello nos ayuda un poquito a organizar todo mejor" y que su local contará, como todos los años, con una charanga antes de los DJs. "Siempre queda alguna sorpresa por lo que no se puede contar para que la gente disfrute lo máximo ese día", avisa.

Otro de los locales pioneros en estos tardeos fue La Morena que llevan haciéndolos desde su apertura en el año 2021. "Ese año fue una locura", comenta Esperanza, dueña del restaurante, ya que coincidió con el año posterior al COVID, cuando se relajaron un poco las medidas, pero no se podía salir de noche, algo que les favoreció.

La Morena lleva calentando motores para celebrar por todo lo alto estas dos tardes. De esta manera, durante todos los fines de semana, hasta finales de enero, los sábados organizan, tanto a la hora del brunch como por las tardes, sesiones de música y tardeo.

"Queremos implantar un poco el DJ por la mañana", explica Esperanza quien también busca fomentar la tarde de Nochebuena. "Yo vivo en Madrid y allí es el día grande, aquí en Santiago creo que en los últimos años empieza haber un poco más de movimiento".

Para ambos días contará, a partir de las 13:00 horas, con música de la mano de Crooked Savage. "Espero que sea la leche y que todo el mundo salga a la calle a celebrar la Navidad y el Fin de Año", comenta Esperanza.

Otro de los clásicos de la zona vieja también contará con sesiones de tardeo. El pub Atlántico inaugura su Nadal Fest 2025 el día de Nochebuena con diferentes propuestas lúdicas de entrada libre. Así, contarán, a partir de las 13:00 horas, con aperitivos, sesiones DJs y guateques temáticos.

Dará comienzo con la música de Dj Chiri, conocido selector musical, y le cogerá el relevo El Hombre Vil, nombre artístico de Manuel Vilouta, de 16:00 horas hasta las 20:00 horas. Este año, como novedad, la fiesta se extenderá hasta la Praza de San Martiño Pinario, en donde estará instalada una barra y baños, "para disfrutar de la jornada con comodidad y sin agobios en una de las plazas más bellas de la ciudad", explica Pilar, dueña del Atlántico.

Por su parte, la celebración de Fin de Año comenzará a las 13:00 horas también, con una sesión vermut y barra de aperitivos. La selección musical estará a cargo de DJ Chiri y Dj Mil, uno de los habituales en las fiestas del local. Para finalizar el año por todo lo alto, el Atlántico volverá a abrir sus puertas a las 0:30 horas con una gran fiesta de Año Nuevo, con un guateque ambientado con música de los años 80, disco soul y rock seleccionados por Pili F, residente del local.

Uno de los que se estrenarán este año será el Bonsái Café ya que será la primera vez que abren en Navidad. Ferre DJ amenizará ambas sesiones de 15:00 a 20:00 horas y buscarán "retomar esta zona como punto de interés esos días, que se ha ido desviando más a la zona vieja. Creemos que es una plaza ideal para ello, ancha donde la gente puede reunirse", explica Guillermo que añade que "es buena época para reunirse con amigos, compañeros y familias".

Todos los locales concuerdan en que los tardeos son una tendencia en alza, "de 40 años para arriba sí que a lo mejor se ha decantado un poquito más por disfrutar de tomar algo con los amigos, el momento ese más de ocio que sea por la tarde", explica Natalia de A Carrilana. "Hay mucha gente que aprovecha el tardeo, se va a cenar y luego a dormir, ya no tiene ganas para mucho más", añade Esperanza de La Morena.